#CuorePielle iniziata la campagna abbonamenti

28 Agosto 2023

Livorno, 28 agosto

Si è svolta questa mattina, nel punto vendita Ies Solare – Edison di via Marradi 36, la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti promossa dalla CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO per la stagione 2023/2024.

#CuorePielle lo slogan scelto dalla società del presidente Francesco Farneti: “Aspettavamo questo giorno con impazienza e per questo ringrazio innanzitutto il direttore marketing Discalzi e Ies Solare, da quest’anno energy sponsor; sono tante le novità relative agli abbonamenti, così come i vantaggi messi a disposizione da Edison. Contiamo sull’entusiasmo dei nostri tifosi e riprendere da dove avevamo lasciato lo scorso maggio, da quella meraviglioso sciarpata che dipinse il Pala Macchia di biancoblù”.

Fabio Discalzi: “Le fasce Ridotte abbracceranno i ragazzi tra i 12 e i 21 anni, gli over 65 e gli abbonati dell’U.S. Livorno 1915. Ingresso gratuito, invece, per i minori di 6 anni. Novità assoluta sarà la possibilità di rateizzare la spesa dell’abbonamento, oltre naturalmente a sfruttare lo sconto di Ies Solare”.

Marco Stefanelli (Ies Solare – Edison): “Siamo davvero felici di questa partnership per la stagione 23/24; le agevolazioni saranno valide anche per le famiglie che già sono con Edison e non solo per chi vi passerà”.



La campagna abbonamenti, iniziata lunedì 28 agosto, proseguirà c/o il punto vendita principale, la concessionaria Romei Auto (viale Ippolito Nievo 46, dal lunedì al venerdì con orario 16/20 e il sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30), mentre la sottoscrizione delle tessere intere sarà disponibile anche online sul circuito Vivaticket, nelle ricevitorie convenzionate Vivaticket e presso il nuovo Pielle Livorno Store (in via Cogorano 6).

