30 Dicembre 2023

Livorno 30 dicembre 2023 – “Cuori Pelosi”: Fai la Differenza Questo Natale, Rispondi all’Appello di A.L.C.A. e ATAPC per Nutrire gli Animali Abbandonati

Mentre il clima natalizio avvolge il mondo con calore e speranza, c’è una realtà spesso trascurata che necessita del nostro amore e sostegno: gli animali abbandonati.

Le associazioni livornesi A.L.C.A. e ATAPC, eroi silenziosi del mondo animale, si battono ogni giorno per soccorrere e assistere queste creature senza voce.

In queste feste di Natale, chiamano a raccolta l’amore e la generosità dei cittadini, chiedendo donazioni di cibo per cani e gatti per garantire un po’ di comfort a chi non ha una famiglia.

L’Associazione A.L.C.A. e ATAPC stanno lanciando un appello commovente a tutti i cittadini con un cuore compassionevole:

donare cibo per cani e gatti per alleviare le difficoltà affrontate dagli animali abbandonati.

Ogni piccola donazione, anche una singola scatoletta, può fare la differenza tra la fame e un pasto caldo per questi esseri senza voce.

In un mondo sempre più frenetico, è facile trascurare le necessità di chi non può chiedere aiuto direttamente.

La raccolta cibo promossa da A.L.C.A. e ATAPC offre a chiunque la possibilità di fare una differenza tangibile nella vita di creature indifese. Anche la più modesta delle donazioni contribuirà a garantire che nessun animale abbandonato debba patire la fame durante le festività.

Giovanna Giusti, il cuore pulsante di A.L.C.A., lancia un appello personale a tutti coloro che sentono un affetto speciale per gli amici a quattro zampe.

Chiama il numero 3703640233 per qualsiasi informazione o per organizzare la tua donazione di cibo.

Anche una telefonata può scaldare il cuore di chi dedica la propria vita a salvare altre vite.

In questo periodo natalizio, rendiamoci conto del potere che abbiamo di rendere il mondo un posto migliore per tutti. La raccolta cibo promossa da A.L.C.A. e ATAPC Li non è solo un atto di gentilezza, ma un abbraccio di amore e solidarietà che raggiunge le creature più vulnerabili. Dona cibo e diffondi la parola; questo Natale, facciamo sì che ogni zampa abbia il suo pasto caldo e il suo momento di felicità.

