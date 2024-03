Home

4 Marzo 2024

Cecina (Livorno) 4 marzo 2024 – Cura, bellezza e insieme: al via la campagna elettorale di Burgalassi. In trecento alla presentazione della candidata del centrosinistra

Quasi trecento persone l’altra sera non sono volute mancare all’appuntamento ai Bagni Rina di Marina di Cecina per la presentazione della candidata sindaca del centrosinistra Lia Burgalassi. L’incontro è stato presentato dal giornalista Sandro Cappelletto, che conosce da anni Burgalassi per averne condiviso attività di volontariato in Burkina Faso.

Tre le parole chiave che accompagneranno Burgalassi in campagna elettorale: cura, bellezza e insieme. “Cura della città – ha precisato la candidata sindaca del centrosinistra -, della sua bellezza, delle sue potenzialità. E ancora ricerca della bellezza attraverso l’attenzione alla città, al decoro urbano, alle piccole cose.

Una città bella dove ci si possa sentire sicuri, con la sicurezza che deve essere ricercata non solo nella repressione, ma soprattutto attraverso la prevenzione e l’educazione.

Cura della città rivedremo anche le modalità di raccolta dei rifiuti, per far sì che questa non sia un’imposizione per i cittadini, ma come un processo che coinvolge tutti, nella consapevolezza che diminuire la produzione dei rifiuti, ottimizzarne la raccolta e contribuire al riciclo delle materie prime è una scommessa sul futuro”.

Da sanitaria (Burgalassi è ostetrica all’ospedale di Cecina) ha dedicato particolare attenzione al tema della salute.

“Con la consapevolezza – ha aggiunto – che prevenzione, promozione di corretti stili di vita e salubrità degli ambienti sono parte fondamentale nel benessere dell’individuo.

Solo da ultimo dobbiamo considerare la cura come recupero della salute persa:

su questo aspetto è necessario un grande sforzo politico di tutti i comuni delle Valli Etrusche, che hanno scelto di gestire in maniera congiunta i temi sociali e sanitari, per progettare la sanità del futuro di questo territorio.

Abbiamo la grande scommessa dei fondi del PNRR, che possono incidere profondamente sulla sanità territoriale, quella di prossimità ai cittadini, la sanità che può superare disuguaglianze sociali e nell’accesso ai servizi. Dobbiamo rilanciare i servizi ospedalieri superando le criticità che tutti conosciamo, nella consapevolezza delle oggettive difficoltà della fase attuale sia in termini di risorse economiche che umane”.

Spazio anche all’economia:

“Dobbiamo promuovere lo sviluppo economico – le parole di Burgalassi – sostenendo le attività produttive che generano lavoro e benessere. La nostra città è da sempre caratterizzata da attività turistiche e commerciali, ma non dobbiamo dimenticare la ricca rete di attività artigianali e l’agricoltura. Tenendo ben presente la realtà del Polo tecnologico, che sviluppa innovazione e lavoro qualificato”.

Non è mancato un accenno al mondo dell’associazionismo:

“Cecina – ha detto Burgalassi – ha 51 associazioni di volontariato, 5 di promozione sociale, 5 di promozione civile, 2 di tutela del territorio, 53 associazioni sportive, 39 associazioni culturali.

Ognuna di esse merita l’attenzione dell’Amministrazione comunale. Ci sono questioni importanti che dovranno essere affrontate, e andranno affrontate insieme, come quella del Bocciodromo, della necessità di sedi e di spazi di aggregazione: se sarò eletta confido nella disponibilità di tutti per trovare soluzioni e risposte”.

“Sento la responsabilità di questa candidatura – le parole commosse di Burgalassi. – La responsabilità di restituire all’azione politica e amministrativa la saggezza, la consapevolezza, la misura e il senso di necessità e di giustizia. La volontà di rappresentare anche qui, a Cecina, la sfida nazionale e internazionale è tra chi vuole una società aperta, inclusiva, fondata sul dialogo e la pace e chi vuole costruire muri fondati su odio e paura, dominata dall’indifferenza verso i più poveri e i più fragili.

Abbiamo bisogno di ricostruire rapporti, ritrovare la capacità di ascoltare i cittadini, le categorie professionali e il ricchissimo tessuto associativo che da sempre caratterizza la nostra comunità, riaccendere emozioni e costruire speranze che sconfiggano la paura del futuro.

Vorrei che la mia candidatura fosse un’occasione per ricostruire un rapporto fiduciario tra elettori ed eletti, in un rapporto umano basato sui valori, su un orizzonte di speranza e di concretezza. Vorrei che la prossima legislatura fosse caratterizzata dall’etica politica, la condivisione, la capacità di ascoltare, la sobrietà dell’agire, la concretezza e il mantenimento degli impegni presi. Realizzeremo un programma con obiettivi reali, perché si deve fare ciò che si promette”.

