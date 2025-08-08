Home

Cronaca

Cure mediche per i palestinesi: la richiesta dei sindacati della sanità

Cronaca

8 Agosto 2025

Cure mediche per i palestinesi: la richiesta dei sindacati della sanità

Livorno 8 agosto 2025 Cure mediche per i palestinesi: la richiesta dei sindacati della sanità

Tutti insieme (o quasi) al di là delle diverse sigle sindacali per chiedere un impegno concreto a favore delle popolazioni martoriate dalla guerra.

L’iniziativa, che vede protagonisti oltre al NurSind Cisl FP Toscana, Uil FPL, Nursing Up e Fials, ha come obiettivo la richiesta di un incontro urgente alla Regione.

“Alla Regione – spiegano i sindacati del comparto sanità – chiediamo l’attivazione di percorsi e progetti, coordinandosi col ministero degli Esteri e della Salute, per ospitare e offrire cure mediche ai palestinesi, così come è stato fatto per la popolazione ucraina”.

I sindacati chiedono alle lavoratrici e ai lavoratori della sanità di offrire con adesione volontaria la propria disponibilità per garantire i servizi sociali e sanitari a chi verrà ospitato in Toscana e organizzeranno una raccolta fondi per sostenere le cure sanitarie e contrastare l’emergenza alimentare, al fine di alleviare le sofferenze dei tanti civili coinvolti nei conflitti.

“Si tratta di un’iniziativa – spiega il segretario regionale del NurSind – che ci vede in prima linea per sostenere il popolo palestinese, che da troppi mesi subisce le conseguenze di una guerra folle. Non posso che sottolineare la soddisfazione nel vedere la quasi totalità delle sigle sindacali prendere parte congiuntamente a questa iniziativa”.