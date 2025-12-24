Cure non urgenti: anche durante le feste chiamare il 116117 per contattare la continuità assistenziale (guardia medica)   

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che durante le festività natalizie e di fine anno continuerà ad essere sempre attivo il servizio di continuità assistenziale per le cure non urgenti.

Il numero unico di telefono per contattare quella che una volta si chiamava guardia medica adesso è unico in tutta la regione Toscana ed è l’ormai noto 116117.



L’ASL invita chiunque, durante i giorni di festa, abbia bisogno di una consulenza sanitaria non urgente, a non recarsi di persone alla sede della guardia medica e chiamare sempre, per prima cosa, il 116117.