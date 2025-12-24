Cure non urgenti: anche durante le feste chiamare il 116117 per contattare la continuità assistenziale (guardia medica)
Livorno 24 dicembre 2025 Cure non urgenti: anche durante le feste chiamare il 116117 per contattare la continuità assistenziale (guardia medica)
L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che durante le festività natalizie e di fine anno continuerà ad essere sempre attivo il servizio di continuità assistenziale per le cure non urgenti.
Il numero unico di telefono per contattare quella che una volta si chiamava guardia medica adesso è unico in tutta la regione Toscana ed è l’ormai noto 116117.
L’ASL invita chiunque, durante i giorni di festa, abbia bisogno di una consulenza sanitaria non urgente, a non recarsi di persone alla sede della guardia medica e chiamare sempre, per prima cosa, il 116117.
La telefonata è geolocalizzata e risponde personale qualificato che sa indirizzare il cittadino verso la soluzione migliore: per esempio indirizzando alla sede di continuità assistenziale aperta più vicina oppure, se necessario, inoltrando la richiesta al 118 in caso di vera e propria urgenza.
Il servizio garantisce quindi una risposta sicura 24 ore su 24 in ogni giorno dell’anno, evitando al cittadino di chiamare o recarsi personalmente nelle sedi di guardia medica, rischiando di trovare la sede chiusa per l’assenza momentanea del medico.
L’Azienda USL Toscana nord ovest, come ogni anno, ha predisposto il piano di copertura delle zone di continuità assistenziale che per queste festività prevede l’attivazione straordinaria della centrale operativa territoriale aziendale di Campo di Marte a Lucca e il potenziamento della postazione della continuità assistenziale di Livorno.
La presenza delle guardie mediche in servizio è organizzata per coprire il territorio aziendale, anche utilizzando la copertura da zona limitrofa.
E’ necessario quindi chiamare il 116117, che saprà indirizzare al meglio il cittadino verso il servizio giusto.