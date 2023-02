Home

Cure Palliative, in 5 anni cresciuti personale sanitario e servizi al cittadino

14 Febbraio 2023

Cure Palliative, in 5 anni cresciuti personale sanitario e servizi al cittadino

Livorno 14 febbraio 2023

“Dal 2018 è cresciuto numericamente il personale sanitario, sono stati stati implementati i rapporti con le associazioni di volontariato e soprattutto sono aumentati i servizi e le strutture a disposizione dei cittadini”.

Questo il bilancio tracciato da Costanza Galli; responsabile della rete aziendale delle Cure Palliative, a cinque anni dalla istituzione dell’unità complessa in Azienda USL Toscana nord ovest.

“Sono stati anni molto intensi e impegnativi – ammette Costanza Galli. – ma non possiamo che gioire dei risultati raggiunti.

La dotazione di personale a disposizione è cresciuta grazie soprattutto all’arrivo di 20 nuovi medici

Grazie all’inserimento di una psicologa Monica Andreini; di una dirigente infermieristica con incarico di complessità organizzativa, Barbara Bedina, dedicate esclusivamente alla nostra rete e con il nuovo personale si è arrivati a coprire tutto il territorio

Si tratta di un rafforzamento dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il rafforzamento dimostra la volontà nostra, e soprattutto della direzione aziendale, di sostenere un servizio inserito da anni tra i livelli essenziali di assistenza, ma a lungo considerato come accessorio rispetto alle cure sanitarie. In questo complesso percorso di riconoscimento e formalizzazione si inserisce anche l’accreditamento della rete aziendale che confidiamo possa terminare entro la fine dell’anno”.

“I nostri servizi si sono nel tempo articolati e sono offerti ormai in tutti i setting; dalle residenze assistite al domicilio oltre che nei vari reparti ospedalieri grazie alle molte consulenze che ormai i colleghi scelgono di chiederci.

Oltre ad essere cambiato il tipo di approccio da parte degli operatori si è modificata anche la stessa tipologia di paziente che ormai non è più solamente oncologico.

La nostra presa in carico si è estesa alle persone affette da patologie degenerative allargando così di molto il nostro bacino di utenza.

Per raggiungere questo obiettivo è stato determinante il coinvolgimento del terzo settore con convenzioni adeguate alle nuove normative.

Siamo così riusciti a stringere accordi, su tutto il territorio aziendale, con le associazioni organizzando e legittimando un lavoro che mi piace definire come prezioso e imprescindibile”.

“Ma ad essere cresciuti sono anche le strutture e i servizi a disposizione di tutti i cittadini.

Complessivamente siamo riusciti ad incrementare di 13 unità i posti di letto negli hospice ormai presenti in maniera uniforme su tutto il territorio aziendale in modo da poter assicurare un’offerta omogenea e in prossimità della residenza degli assistiti, un aspetto non trascurabile nel nostro settore.

Si è attivata anche una convenzione con un’associazione per assicurare una specifica assistenza spirituale dedicata alla nostra tipologia di pazienti.

Non spetta a noi prolungare o abbreviare l’esistenza del malato: a noi tocca il compito di provvedere al sollievo dal dolore fisico e psicologico nel tentativo di rendere ogni istante “vita” e non un tempo di attesa della fine.

A questo impegno non abbiamo voluto derogare nemmeno durante i mesi più duri della pandemia quando siamo riusciti a dedicare 5 posti letto ai pazienti terminali che risultavano positivi al Covid. Anche nei loro confronti era giusto riconoscere il diritto ad un fine vita accompagnato da tutti i nostri servizi”.

Il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani spiega:

“Anche nel settore delle Cure Palliative ci stiamo impegnando per assicurare un livello omogeneo di qualità delle prestazioni su tutto il territorio seguendo i requisiti indicati a livello nazionale e regionale.

Per questo abbiamo lavorato per rafforzare le zone che ne avevano più necessità. Per il raggiungimento di questo fine non posso che ringraziare, oltre alla dottoressa Galli, tutti i nostri operatori impegnati nella rete aziendale, ma anche associazioni e istituzioni per il sostegno assicurato all’Azienda nel tentativo di garantire un livello di offerta adeguato ad una tipologia di servizio che, oltre ad essere un dovere sanitario, rappresenta un vero e proprio dovere morale e civile”

