Cure Palliative, pubblicato il manuale che organizza e uniforma il servizio a livello aziendale

5 Giugno 2025

3 giugno 2025 – L’Azienda USL Toscana nord ovest ha deliberato e pubblicato il proprio “Manuale delle Cure Palliative” dando così organicità all’intero repertorio di linee guida, istruzioni operative, protocolli e regolamenti interni del settore.

“Si tratta di un risultato molto importante e che ha richiesto anni di lavoro – spiega Costanza Galli, responsabile della rete aziendale delle Cure Palliative – basti pensare che i primi gruppi sono stati avviati nel 2019 e che poi, anche a causa degli inevitabili rallentamenti dovuti al periodo pandemico, siamo arrivati dopo 6 anni a definire la “Governance della rete aziendale cure palliative” che riunisce le 26 procedure pubblicate dal 18 dicembre 2023, data del primo documento clinico assistenziale, al 17 marzo 2025 quando è stata ufficializzata l’ultima procedura di natura organizzativa/gestionale. Quando si è formata l’Azienda USL Toscana nord ovest, nonostante il filo rosso comune della medicina palliativa, nei diversi territori erano presenti organizzazioni, procedure e vissuti storici e culturali completamente diversi . Da qui la necessità di uniformare, integrare e quindi omogeneizzare il funzionamento della rete attingendo da normativa, linee guida e buone pratiche presenti nelle diverse realtà”.

Il percorso. Nel 2019 sono stati istituiti all’interno della rete aziendale di cure palliative sei gruppi di lavoro, composti da medici, infermieri e psicologhe, con l’obiettivo di redigere documenti, organizzativi e clinico assistenziali, per guidare le azioni e le decisioni all’interno delle dieci unità funzionali afferenti alle Zone Distretto. “I gruppi – continua Galli – hanno lavorato incontrandosi, confrontando quanto esistente con linee guida e buone pratiche, con la redazione delle procedure. Le bozze dei documenti sono poi state condivisi tra tutti i professionisti operanti nella rete. Ogni unità funzionale ha così letto e condiviso al suo interno quanto redatto, effettuato annotazioni e restituito ai gruppi di lavoro per le relative integrazioni e modifiche. Un lavoro tanto condiviso quanto complesso. Una volta definiti ed approvati dai gruppi i documenti, è stata avviata la fase per le verifiche tecnico formali con la UOC Sistema Qualità e Accreditamento Aziendale guidata dal direttore Ivano Cerretini. Anche questo è stato un lavoro che ha richiesto tempo ed impegno, pertanto un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo proprio al dottor Cerretini ed al suo gruppo, alle colleghe Angela Cappelli, Alessandro Luporini, Sonia Iapichino ed Angela Bresciani. Un pensiero e un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo a Barbara Bedina, da pochi mesi in pensione, ma che in qualità di titolare dell’incarico di complessità organizzativa del servizio ha seguito il tutto non solo come regista delle operazioni, ma anche come principale revisore di tutto il lavoro. A lei per quanto fatto in questa occasione e in tutte le altre il mio più sincero ringraziamento. Solo l’impegno profuso da tante persone ha permesso di giungere finalmente alla pubblicazione del repertorio aziendale delle cure palliative”.

“Uniformare e consolidare un servizio così delicato e apprezzato come quello delle cure palliative – dichiara Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest – significa garantire a tutti i cittadini un’assistenza equa, competente e centrata sulla persona. Il lavoro svolto in questi anni, grazie alla collaborazione di tanti professionisti, rappresenta un passo fondamentale per offrire risposte concrete ai bisogni delle persone più fragili e delle loro famiglie, rafforzando il senso di umanità che deve accompagnare sempre la cura. Questo manuale perciò non è solo un insieme di procedure, ma il risultato concreto di un lavoro collettivo che mette al centro la dignità e la qualità della vita delle persone in una delle fasi più delicate della loro esistenza”.

