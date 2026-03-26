“Custodi della spiaggia”, a Cecina si parla di ecosistemi. Barontini: “Investire sul futuro”

Tre giorni di incontri, fino al 27 marzo, dedicati al progetto Ammirare, co – finanziato dall’Unione Europea nel suo programma Interreg Marittimo – France Maritime che promuove le iniziative legate alla resilienza delle coste mediterranee e all’importanza delle soluzioni basate sulla natura nella gestione sostenibile degli arenili. Un evento che unisce ricercatori, amministratori, istituzioni europee e rappresentanti della comunità scientifica per fare il punto sui primi risultati del progetto e sulle strategie per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico.

L’appuntamento sulla costa livornese sviluppa due sessioni tematiche, la prima dedicata alla presentazione dei primi risultati del monitoraggio costiero, delle metodologie di analisi degli arenili e delle strategie di riqualificazione degli ecosistemi dunali, mentre la seconda propone un confronto fra istituzioni, ricercatori e operatori del territorio sulle azioni necessarie per rafforzare la resilienza delle spiagge, con un focus sul ruolo ecologico della posidonia oceanica, fondamentale per la biodiversità e per il contrasto all’erosione costiera.

La mattina del 27 marzo sarà invece interamente dedicata alle nuove generazioni, i futuri “custodi” del nostro ecosistema: si concluderà con un’attività sul campo presso la spiaggia delle Gorette, sito pilota del progetto Ammirare, trasformata per l’occasione in un’aula didattica a cielo aperto per studenti e ricercatori.

La giornata rappresenta l’evento conclusivo di un percorso didattico avviato in classe, durante il quale studenti e docenti hanno avuto modo di collaborare strettamente con i ricercatori e le ricercatrici del progetto. Dopo aver approfondito il valore ecosistemico della posidonia oceanica e delle dune, i ragazzi presenteranno gli elaborati realizzati durante gli incontri, come cartelloni e giochi didattici.

“Un progetto come Ammirare, che propone soluzioni replicabili su tutto il Mediterraneo – ha affermato l’assessore Barontini nel suo intervento – rappresenta un’occasione unica per migliorare il nostro territorio e favorire la cooperazione sulla tutela delle spiagge e dei loro ecosistemi. La sfida della transizione ecologica è un impegno comune per il futuro”.

“Come Regione Toscana – aggiunge Barontini – stiamo lavorando nella salvaguardia delle spiagge anche con atti concreti. Proprio nelle scorse settimane abbiamo approvato in Giunta una delibera con un primo pacchetto di interventi per oltre due milioni di euro, destinati alla manutenzione, al ripristino e al riequilibrio degli arenili lungo il litorale. Si tratta di 17 interventi distribuiti in 11 comuni, tra cui peraltro anche quello di Cecina, con l’obiettivo di rafforzare la tenuta della costa e prepararla alle sfide future”.