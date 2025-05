Home

6 Maggio 2025

Cyber sicurezza la polizia postale incontra 300 ragazzi al Goldoni

Livorno 6 maggio 2025 Cyber sicurezza la polizia postale incontra 300 ragazzi al Goldoni

La Polizia di Stato, stamattina, presso il Teatro dei Quattro Mori di Livorno, ha incontrato circa 300 studenti livornesi: del Liceo Francesco Cecioni; degli Istituti Comprensivi Benci Borsi e Micali; dell’Istituto Santo Spirito delle Salesiane di San Bosco; l’ISIS E. Mattei di Rosignano Marittimo, per un totale di circa 300ragazzi.

All’evento, tenuto dal Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Toscana, Eva Claudia Cosentino e dal Sostituto Commissario Gianluca Paffoni, Responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Livorno. Hanno partecipato anche il Prefetto Giancarlo Dionisi; il Questore Giuseppina Maria Rita Stellino; la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Cristina Grieco e l’Assessore alle Politiche Giovanilie ai Servizi per l’Adolescenza Michele Magnani oltre ad altre autorità.

L’obiettivo dell’appuntamento, intitolato “Le relazioni digitali nell’adolescenza: dialogo con la Polizia Postale”, è quello di riflettere insieme sulle modalità di interazione tecnomediata tra gli adolescenti, sul rapporto tra ragazzi/e e tecnologie digitali, esplorando le opportunità e i rischi connessi all’utilizzo della rete e provando a comprendere il ruolo che le tecnologie possono avere nel rafforzare o meno gli stereotipi di genere la violenza tra pari nelle relazioni online. Durante l’intervento, un focus particolare sull’importanza di saper riconoscere gli eventuali segnali della cyberviolenza.

L’attività di prevenzione per la diffusione di una cultura digitale volta a uso consapevole e responsabile della rete è per la Polizia Postale una priorità assoluta. Per questo gli operatori cibernetici sono quotidianamente impegnati a incontrare alunni di scuole di ogni ordine e grado, sensibilizzandoli all’importanza di un uso corretto e consapevole dei social e dei mezzi di comunicazione, per evitare comportamenti inappropriati per sé o per gli altri.

