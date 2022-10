Home

Da Antignano a Capo Nord in bici, Alessandro Piacentini racconta la sua grande avventura

11 Ottobre 2022

Livorno 11 ottobre 2022

Sarà il sindaco Salvetti a salutare e complimentarsi, a nome di tutta Livorno, con Alessandro Piacentini, il ciclista antignanese, che la scorsa estate, in completa solitudine, ha raggiunto Capo Nordcon la sua bicicletta in 50 giorni.

L’evento organizzato dal Gruppo di cittadinanza attiva Antignano-Banditella, Circolo Piero Gallinari, in collaborazione con Fiab si svolgerà giovedì prossimo 13 ottobre alle ore 17, presso il Circolo Gallinari in via della Salute, 13 ad Antignano.

Alessandro ci racconterà con parole ed anche con belle immagini come il suo sogno, da tempo accarezzato ,sia diventato piano piano una sfida concreta da vincere , un obiettivo da raggiungere.

Un viaggio dunque non solo fisico, ma un percorso anche interiore ,di emozioni, di curiosità , di avventure che sarà piacevole scoprire insieme al protagonista.

Un appuntamento da non perdere quindi, per i tantissimi che amano la bicicletta e questo diverso modo di andare in giro ma anche per tutti coloro a cui piace ascoltare storie di avventure e di luoghi da conoscere sempre meglio e sempre di più.

La serata si concluderà con una cena conviviale per festeggiare Alessandro e per godere il reciproco piacere di stare insieme .

Per prenotazioni tel. Renza 3341854067 Angela 3913973910

