Da Aprile a Dicembre, il Comune presenta il calendario degli eventi

14 Aprile 2022

Livorno, “l’estate più lunga del mondo”

Livorno 14 aprile 2022

Presentato il cartellone di eventi spettacolari, culturali, turistici e sportivi del 2022

Livorno, 13 aprile 2022 – “Livorno, l’estate più lunga del mondo” è il titolo del cartellone di eventi spettacolari, culturali, turistici e sportivi della città fino a dicembre 2022 presentata questa mattina nella bella cornice del teatro La Goldonetta. Una cinquantina in tutto gli appuntamenti, a cui probabilmente se ne aggiungeranno altri, e otto mostre. Un programma d’eccezione che attraversa le quattro stagioni dell’anno: si inizia a primavera, in estate si entra nel vivo, si prosegue in autunno e si termina in inverno.

A presentare la lunga kermesse il sindaco Luca Salvetti, l’assessore alla Cultura Simone Lenzi e l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo.

“Un titolo che è tutto un programma – ha affermato il Sindaco – quello della stagione che stiamo presentando e lo facciamo con molto anticipo perchè da questo momento l’Amministrazione Comunale può coinvolgere tutti i soggetti che saranno beneficiari di questa estate più lunga del mondo. Per esempio il settore del commercio e del turismo, in particolar modo gli albergatori, da oggi avranno la possibilità di promuovere attraverso i loro siti il progetto complessivo dell’estate livornese. A questa presentazione però mancano ancora alcuni eventi che si aggiungeranno in seguito, fino ad arrivare a giugno con tutti gli aggiornamenti, pronti per la guida completa, già diffusa lo scorso anno, che giorno per giorno ci dice cosa Livorno propone nei pomeriggi e nelle serate. Inoltre nel giro di una decina di giorni presenteremo questo programma anche in Regione Toscana con una conferenza stampa”.

Il sindaco Salvetti ha proseguito ringraziando tutti coloro, persone ed enti (come ad esempio le fondazioni) e il personale degli uffici comunali, che hanno contribuito alla stesura della rassegna. Ha anche spiegato che lo scorso anno si è riusciti ad organizzare in tempi ristretti (causa pandemia) un programma di eventi tra i più considerevoli in Italia, dopo Rimini e Milano. “Questa estate – ha aggiunto il Sindaco – non essendoci più le restrizioni sanitarie dello scorso anno, abbiamo come obiettivo di fare meglio, diluendo gli eventi da aprile a dicembre, evitando così inutili sovrapposizioni”.

L’assessore al Commercio Rocco Garufo ha confermato quanto detto dal Sindaco aggiungendo che “la base su cui costruiamo i nostri eventi è la forza del nostro clima, infatti a Livorno si ha l’impressione di vivere in una primavera dilatata e questo è un tesoro agli occhi dei turisti che vengono dal nord Italia e dal nord Europa. Per quanto riguarda il turismo quest’anno ci siamo concentrati su un novero più ristretto di eventi però cercando di qualificarli sotto il profilo della promozione e dell’attrazione turistica. Abbiamo riconfermato gli eventi che hanno avuto una grande forza promozionale in questi anni, come Effetto Venezia e Cacciucco Pride, che sono diventati parte di una tradizione consolidata. Abbiamo mantenuto Straborgo, che lo scorso anno come manifestazione lancio ha avuto un ottimo risultato e poi due novità dal punto di vista sportivo: il rilancio della settimana velica che quest’anno si doterà di nuovo del villaggio della vela con un’offerta ben strutturata e gli Street Games, una manifestazione composta da cinque sport dilettantistici, inclusa in un circuito nazionale e a Livorno si giocheranno le finali. Facciamo tutto questo con l’intento di mobilitare investimenti che fanno bene all’economia della nostra città”. L’assessore Garufo ha concluso segnalando un dicembre di festività in grande stile.

L’assessore alla Cultura Simone Lenzi ha preannunciato un evento di particolare significato che non è citato nella lista presentata questa mattina perchè ancora in fase di elaborazione. Si tratta di “Geometrie esistenziali, un festival che faremo nei quartieri nord – ha specificato l’Assessore – molto importante e qualificante perchè dà quella linea di indirizzo che ci siamo dati come Amministrazione. Ovvero che tutta la città deve essere vista come luogo in cui si può abitare degnamente, non solo dormire e poi andare altrove. Questo piccolo festival, a cui è stato dato il titolo di una canzone di Franco Battiato, parte quest’anno ed è una prova.

Il programma generale di “livorno l’estate più lunga del mondo” è molto vasto, frutto del lavoro del Comune e degli uffici, ma anche di tutti quei soggetti che partecipano e compartecipano e sono anche i promotori delle iniziative, che hanno trovato in questa Amministrazione un partner che ascolta e che è a loro disposizione. Estate e non solo, straordinariamente ricca, ripetiamo iniziative che lo scorso anno sono andate molto bene come Leggermente, una rassegna di libri che ha avuto un notevole successo di pubblico, c’era spazio e bisogno di una manifestazione del genere. Spaziamo dall’intrattenimento più puro a manifestazioni che si rivolgono ad un pubblico più ristretto e a Livorno tutto ciò trova sempre un pubblico. E questa risposta del pubblico dà l’idea di una città a disposizione di tutti”.

Questo il programma presentato alla Goldonetta:

LIVORNO, L’ESTATE PIÙ LUNGA DEL MONDO

Aprile • Dicembre 2022

→ 1 • 30 APRILE

JAM Jazz Appreciation Month Livorno

→ 11 • 13 APRILE

Pietro Nardini, un violinista da Livorno all’Europa

→ 23 APRILE • 1 MAGGIO

Settimana Velica Internazionale

→ 25 APRILE

Coppa Liberazione

→ 4 • 8 MAGGIO

Sulla Felicità Festival

→ 7 • 8 MAGGIO

Medicea

→ 7 MAGGIO • 18 SETTEMBRE

Gli eventi in Fortezza Nuova

→ 5 • 8 MAGGIO

5&5 day

→ 21 MAGGIO

Sfilata di Santa Giulia

→ 21 MAGGIO

Coppa Santa Giulia

→ 27 • 29 MAGGIO

Livorno al Centro

→ 27 • 30 MAGGIO

Anteprima Deep Festival

→ 1 GIUGNO • 30 SETTEMBRE

Gli eventi in Fortezza Vecchia

→ 1 • 2 GIUGNO

151 miglia

→ 1 • 5 GIUGNO

Straborgo

→ 5 GIUGNO

Coppa Risi’atori

→ 6 • 12 GIUGNO

Scenari di Quartiere

→ 11 GIUGNO • 21 AGOSTO

Stagione ippica all’Ippodromo Caprilli

→ 12 • 13 GIUGNO

Fiera di Sant’Antonino

→ 22 • 26 GIUGNO

Praticamente Piazza XX

→ 25 GIUGNO

Coppa Barontini

→ 16 • 19 GIUGNO

Geometrie Esistenziali

→ GIUGNO • SETTEMBRE

Estate a Villa Trossi

→ 2 LUGLIO

Palio Marinaro

→ 1 • 30 LUGLIO

Martingala

→ 1 • 30 LUGLIO

Leggermente

→ 9 LUGLIO • 3 SETTEMBRE

Mascagni Festival

→ 29 • 31 LUGLIO

Street Games

→ LUGLIO

Garibaldissima

→ 3 • 7 AGOSTO

Effetto Venezia

→ 11 • 15 AGOSTO

Food Rock

→ 16 AGOSTO • 10 SETTEMBRE

Livorno Music Festival

→ AGOSTO

Premio Rotonda d’Ardenza Mario Borgiotti

→ AGOSTO

CortoMuso Festival

→ AGOSTO • SETTEMBRE

La bella estate

→ 3 • 11 SETTEMBRE

Con-fusione Festival

→ 16 • 18 SETTEMBRE

Cacciucco Pride

→ 15 • 17 SETTEMBRE

Strabilianti

→ 18 SETTEMBRE

Tappa del Giro d’Italia Handbike

→ 25 SETTEMBRE • 13 NOVEMBRE

Racconti di Altre Danze

→ 6 • 29 OTTOBRE

Little Bit Festival

→ 14 OTTOBRE • 13 NOVEMBRE

Teatri d’Autunno

→ 28 • 31 OTTOBRE

FI-PI-LI Horror Festival

→ 2 OTTOBRE • 11 DICEMBRE

Deep Festival

→ 13 NOVEMBRE

5ª edizione Livorno Half Marathon

→ 12 NOVEMBRE • 31 DICEMBRE

Stagione ippica all’Ippodromo Caprilli

LE MOSTRE AI MUSEI

→ Aprile 2022

Mostra “Vittore Grubicy de Dragon”

Museo della Città

→ Maggio 2022

Mostra “Piero Gilardi”

Museo del Contemporaneo

→ Maggio 2022

Mostra “Lindsay Kemp”

Granai Villa Mimbelli

→ Giugno 2022

Mostra “Progetto Gorgona”

Biblioteca dei Bottini dell’Olio

→ Settembre 2002

Mostra “Mira Maodus”

Granai Villa Mambelli

→ Ottobre 2022

Mostra Premio Combat Prize

Granai Villa Mimbelli

