Da Aprile operazioni di esumazione ordinaria ai cimiteri della Cigna e di Antignano

Da aprile operazioni di esumazione ordinaria al campo 13 del Cimitero La Cigna

Riguarda i defunti inumati dal gennaio 2015 al gennaio 2016. Operazioni anche ai campi 1 e 4 del cimitero comunale di Antignano

L’ufficio Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria del Comune di Livorno informa che dal primo aprile partiranno le operazioni di esumazione ordinaria al Campo n. 13 del cimitero comunale La Cigna di via Don Aldo Mei (conosciuto anche come “Cimitero dei Lupi”) dove si trovano i defunti inumati dall’1/1/2015 fino al 31/1/2016.

Sempre dal 1° aprile partiranno le operazioni anche al cimitero comunale di Antignano: al Campo n. 1, dove si trovano i defunti negli anni 2014-2015 (oltre ad alcune salme inumate prima del 2014 che erano risultate non completamente mineralizzate in occasione della precedente esumazione) e al Campo n. 4, dove si trovano i defunti degli anni 2012-2014 (ed alcune salme inumate prima del 2012 e risultate non ancora mineralizzate alla precedente esumazione).

I familiari dei defunti che intendono essere presenti al momento dell’esumazione e deporre i resti mortali dei loro cari in cellette ossario o loculi già in concessione, oppure procedere a darne diversa destinazione (trasferimento in altro cimitero, cremazione, ecc.) dovranno fare domanda entro fine marzo al servizio di Front office del cimitero La Cigna. L’ufficio, accolta la prenotazione, provvederà poi a contattare i singoli richiedenti per informarli della data prevista per l’esumazione. Si ricorda che tale operazione prevede il pagamento della tariffa di esumazione stabilita dal vigente tariffario, oltre ai costi previsti in base alla diversa destinazione scelta per i resti mortali.

Nel caso in cui nessun familiare faccia richiesta si provvederà ad esumazione d’ufficio con successiva collocazione dei resti mortali nell’ossario comune.

Se le salme dovessero risultare non ancora completamente mineralizzate si procederà a nuova inumazione per ulteriori 5 anni, in uno specifico campo destinato alle salme indecomposte.

Per informazioni contattare telefonicamente il Front office al numero 0586 824220.

Avviso di scadenza loculi ed ossari

Tutte le concessioni cinquantennali dei loculi rilasciate nel corso dell’anno 1976 giungeranno a scadenza nel 2026. Pertanto familiari, parenti ed eredi interessati (che non abbiano nel frattempo provveduto) sono invitati a prendere contatti con gli uffici di Polizia Mortuaria presso il cimitero La Cigna ai fini del rinnovo della concessione o con il servizio di Front office ai fini dell’estumulazione e della successiva ricollocazione dei resti mortali. In caso di mancato interesse da parte dei familiari, dopo la scadenza della concessione le sepolture saranno estumulate d’ufficio ed i resti mortali collocati nell’ossario comune.

I Servizi Cimiteriali informano che per le concessioni cinquantennali di loculi scadute con rilascio avvenuto tra il novembre del 1973 e il dicembre del 1975 (già oggetto di precedenti avvisi di scadenza), per le quali non si è presentato nessun familiare, prosegue il programma di estumulazione.

Per quanto riguarda invece gli ossari, tutte le concessioni successive al novembre 1973 hanno durata trentennale, pertanto tutte le concessioni già scadute e non rinnovate dai familiari sono soggette ad estumulazione con successiva dispersione dei resti nell’ossario comune.

