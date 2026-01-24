Home

24 Gennaio 2026

Livorno 24 gennaio 2026 Da avversari elettorali a compagni di politica: Livorno Civica e Prospettiva Livorno siglano patto civico. I punti in comune e i chiarimenti di Stefano Romboli

A Livorno, un importante cambiamento politico si sta delineando con la nascita di un nuovo patto civico tra Livorno Civica e Prospettiva Livorno. Questo accordo segna un’evoluzione interessante nel panorama politico locale: da avversari elettorali alle politiche del 2024 a compagni di viaggio. Le due liste civiche prima contrapposte (Livorno Civica sosteneva il sindaco uscente Luca Salvetti rieletto al primo turno e Prospettiva Livorno che sosteneva la coalizione del Primo Polo composta da M5S, Rifondazione Livorno Popolare ex Potere al Popolo e Buongiorno Livorno ed uscita “rovinosamente” dai risultati elettorali – hanno scelto di unire le forze per rafforzare la coalizione civica e progressista della città. La scelta non solo riflette una maturazione politica, ma anche un impegno comune a promuovere un modello di amministrazione più partecipato e attento alle esigenze dei cittadini.

Stefano Romboli in rappresentanza di Livorno Civica chiarisce la nuova posizione della sua lista civica rispondendo ad alcune domande

Patto con Prospettiva Livorno: da avversari politici alle elezioni a nuovi “compagni di viaggio”. Cos’è cambiato per questo patto con una forza civica prima avversa a voi?

Intanto parliamo di avversari della coalizione del centro sinistra e del candidato Sindaco più che nostri. Per noi non è cambiato nulla, credo sia prevalsa da parte degli amici di Prospettiva una riflessione dopo le elezioni, in parte certo legata forse ai risultati e al rapporto con i loro alleati ma soprattutto al fatto che si siano resi conto che in fondo le distanze, almeno con i progetti e le sensibilità di Livorno Civica, non fossero così marcate.

Questo è emerso dal confronto fra i programmi su diversi punti legati ai beni comuni, alla partecipazione, alla cittadinanza attiva, alla riqualificazione e rigenerazione dei quartieri, ai consigli di zona eccetera e soprattutto dai continui incontri fatti da diversi mesi a questa parte.

Prima delle elezioni credo sia prevalso, come spesso succede, l’aspetto emotivo e l’identità, forse più forte, con gli altri soggetti politici di sinistra che poi hanno condiviso il percorso del Primo Polo con Barale candidata Sindaco.

In quei frangenti si è un po’ in trance agonistica e si porta avanti un ruolo dentro un determinato campo. Ma ricordo che feci notare anche ai miei di Livorno Civica, nella primavera del 2024, quanti punti in comune ci fossero fra il nostro programma di mandato (quello di Salvetti intendo) e quello che fu condiviso da Prospettiva quando sembrava che partecipassero alle elezioni con Mazzerbo candidato.

Avete cambiato idea o rotta politica oppure Prospettiva Livorno si è avvicinata a voi?

Diciamo che sono stati soprattutto loro inizialmente a chiedere confronto e ascolto. Poi col tempo è parso sempre più naturale, a “noi” e a “loro”, provare a intraprendere un percorso comune.

Teniamo conto che molti di “noi” e “loro” veniamo da esperienze e impegno in ambiti “comuni”, come il mondo dell’associazionismo, del volontariato, del terzo settore insomma. Insomma ci riconosciamo anche nel modo di interpretare impegno e azioni politica declinate sul territorio e per chi ci abita.

Pensi che questa nuova alleanza possa cambiare gli assetti politici col PD primo partito che sostiene Salvetti?

Assolutamente no e a maggior ragione adesso. Si sta parlando, ora, di un percorso che parte quando mancano 3 anni e mezzo al termine del secondo mandato di Salvetti. Non nasce certo per affrontare una campagna elettorale.

Casomai è un segnale positivo, oltre che per Livorno Civica, anche per il Sindaco e la maggioranza che lo sostiene perché si parla di un avvicinamento con una forza politica che, appunto, era in contrapposizione un anno e mezzo fa e con persone che non sono mai state vicine al centro sinistra che governa la città.

E’ un segnale anche di riconoscimento per un certo modo di fare politica e per l’indirizzo politico di chi sta amministrando in questa stagione.

Siamo convinti che anche i nostri alleati, PD in testa, siano soddisfatti e non abbiano preoccupazioni. Non dovrebbero averle. Il fatto che Livorno Civica e Prospettiva Livorno abbiano un potenziale di oltre il 10% dei voti non conta al momento.

Quello che interessa da qui ai prossimi mesi è portare contributi, esperienze e sensibilità anche in parte “nuove”, arricchendo visioni e prospettive a chi sta amministrando la città, più o meno in continuità, da quasi 7 anni.

Di seguito il comunicato integrale di Livorno Civica e Prospettiva Livorno con i loro punti in comune

Nasce il campo largo del civismo. Livorno Civica e Prospettiva Livorno: un patto per la città

Livorno Civica e Prospettiva Livorno rilevano la necessità di allargare il fronte civico progressista, per questo annunciano la decisione di unire le proprie forze e sensibilità in un patto civico per la città.

Questa scelta nasce dalla volontà comune di rafforzare un modello di amministrazione e di comunità che ponga al centro l’interesse di Livorno e dei suoi cittadini.

Crediamo in un civismo che sia percorso condiviso: non solo ascolto delle istanze, ma responsabilità attiva della comunità nel prendersi cura del proprio futuro.

È un modo diverso di fare politica, che non perde mai di vista le persone che vivono sul territorio a tutela dello sviluppo e del benessere della nostra comunità.

In questo spirito, riconosciamo il lavoro svolto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Luca Salvetti per rafforzare e sostenere il suo programma per una Livorno sempre più civica, coesa e innovativa.

Prospettiva Livorno porta in questa unione le sue professionalità ed il suo impegno su temi identitari che arricchiranno il solido percorso di Livorno Civica. Insieme, uniamo le nostre visioni su una piattaforma concreta che include e sviluppa i seguenti punti:

1. Riportare i cittadini a partecipare e a votare, promuovendo un progetto innovativo di partecipazione diretta (anche attraverso esperimenti di bilancio partecipato) che metta al centro idee, istanze e competenze della cittadinanza nella definizione della Livorno che verrà. L’obiettivo è ricostruire fiducia e restituire voce a chi oggi si sente non più rappresentato.

2. Accrescere l’attenzione verso i Quartieri, attraverso una maggiore autonomia e potenziamento deiConsigli di Zona, strumenti fondamentali per favorire la partecipazione, l’ascolto, rappresentanza e dialogo costante tra cittadini, associazioni e istituzioni. Una città più attenta ai suoi quartieri è una città più giusta e capace di rispondere ai bisogni reali

3. Incrementare l’azione di recupero e valorizzazione dei Beni Comuni, riconoscendo il loro ruolo centrale nella qualità urbana, nella vita sociale e nella tutela ambientale, verso un rinnovato senso di appartenenza. Promuoveremo interventi e nuove forme di collaborazione per spazi più curati, vissuti e accessibili.

4. Tutelare l’ambiente e promuovere la salute pubblica come fondamenti dello sviluppo, integrando sostenibilità, cura del territorio e attenzione al benessere della persona in ogni politica urbana.

5. Valorizzare il patrimonio culturale e sociale di Livorno, sostenendo il tessuto associativo e il Terzo Settore, pilastri della coesione civile e motori di inclusione e innovazione sociale.

6. Promuovere pratiche di cittadinanza attiva, dove il cittadino non è solo portatore di bisogni ma protagonista dell’impegno per la comunità. Questo percorso congiunto rappresenta un passo decisivo verso una politica civica matura, capace di guardare al lungo periodo con pragmatismo e visione, pronta ad aprirsi anche al confronto con altre esperienze civiche, non solo cittadine.

La nostra è una scelta di campo chiara: lavorare insieme, all’interno di un progetto condiviso, per rendere la nostra città un esempio di buon governo e di comunità responsabile.

Iniziamo oggi un dialogo ancora più stretto con tutti i livornesi che vogliono impegnarsi in prima persona per il bene comune.