17 Agosto 2025

Livorno 17 agosto 2025 Da Beethoven a Wagner, il concerto di questa sera del Livorno Music Festival

LIVORNO MUSIC FESTIVAL

Concerti 15ma edizione, 15 agosto – 7 settembre 2025

La grande musica con artisti internazionali e giovani talenti

Direttore Artistico Vittorio Ceccanti

Domenica 17 agosto ore 21:00

LIVORNO – Museo di Storia Naturale

DA BEETHOVEN A WAGNER – CABASSI / LARIONOVA / SEROVA

Un raffinato itinerario sonoro che attraversa l’Ottocento tedesco, tra intimità espressiva e solennità sinfonica. Ad aprire la serata è la Sonata op.110 di Beethoven, pagina intensa e sospesa, eseguita da Davide Cabassi. Anna Serova e Valerie Wellington restituiscono le sfumature fiabesche dei Märchenbilder di Schumann, seguite dai sei Preludi op.32 di Rachmaninov, per un’immersione nell’universo lirico e contemplativo del pianoforte russo di Tatiana Larionova.

Si prosegue con la trascrizione a quattro mani della Sinfonia da La Forza del Destino di Verdi, affidata all’intesa pianistica di Cabassi e Larionova: un omaggio al melodramma italiano visto attraverso la lente virtuosistica del pianoforte. In chiusura, l’Ouverture da I Maestri Cantori di Norimberga di Wagner, nella celebre trascrizione di Carl Tausig, suggella la serata con monumentalità e splendore orchestrale reinventati sulla tastiera.

Programma:

Ludwig van Beethoven, Sonata in la bemolle maggiore op.110 per pianoforte

Robert Schumann, Märchenbilder op.113 – quattro pezzi per viola e pianoforte

Sergej Rachmaninov, Preludi op.32 n.1–6

Giuseppe Verdi, La Forza del Destino – Sinfonia (trascrizione per pianoforte a quattro mani)

Richard Wagner / Carl Tausig, Die Meistersinger von Nürnberg – Ouverture (trascrizione per pianoforte a quattro mani)

Artisti:

Tatiana Larionova, pianoforte

Davide Cabassi, pianoforte

Anna Serova, viola

Giovani talenti del LMF

Valerie Wellington, pianoforte

