Da Calafuria al Calambrone, Gonnelli sbarca al Siesta beach club e cerca 25 persone

11 Marzo 2022

Livorno 11 marzo 2022

Precisamente Calafuria cerca 25 persone per la nuova avventura estiva a bordo piscina del resort Principe di Piemonte al Calambrone

Gonnelli titolare di Precisamente Calafuria insieme ai soci Michele bardi e Leonardo Marradini; in attesa dell’apertura del nuovo progetto del palazzo Grande a Livorno hanno iniziato la loro nuova attività estiva con il Siesta beach club

Sole, tintarella e bagni in piscina in un ambiente con lettini a baldacchino, dj set, animazione diurna e serale fino alla mezzanotte ed un chiosco per cibo fornito da Dark Kitchen (in via Cairoli a Livorno) e gli immancabili drink a bordo piscina

Il cibo ed i lettini si potranno prenotare con la App gratuita e non ci saranno abbonamenti stagionali, in questo modo tutti avranno la possibilità prenotare il loro spazio

Le figure ricercate per questa nuova avventura al Siesta beach sono le seguenti:

camerieri, bar tender specializzati in aperitivi, back, cuochi e aiuto cuochi, personale di cucina, sushi man e bagnini

Ad occuparsi della selezione del personale, la società Humans for Humans che farà anche formazione gratuita

Le candidature vanno inviate per email a selezioni@4humans.it

