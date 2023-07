Home

6 Luglio 2023

Livorno 6 luglio 2023 – Da Castiglioncello a Rosignano, sequestrati oltre 500 prodotti contraffatti venduti in spiaggia

In concomitanza con l’avvio della stagione estiva e la conseguente significativa affluenza di turisti nel litorale della Provincia, su indicazione del Comando Provinciale Livorno, tutti i reparti della Guardia di Finanza della provincia hanno intensificato le attività di controllo del territorio e di intelligence finalizzate ad individuare le aree a più elevato rischio per la rivendita di prodotti contraffatti

Obiettivo primario e strategico, sequestrare merce illegale e risalire ed interrompere la catena produttiva e logistica dell’intera filiera di approvvigionamento; nell’ottica di tutelare le produzioni nazionali che si contraddistinguono in tutto il mondo per l’alta qualità.

Nel contesto dell’azione di contrasto alla contraffazione, i militari della Tenenza di Castiglioncello hanno potenziato la loro presenza lungo il lungomare di Rosignano-Castiglioncello, una zona caratterizzata da una forte affluenza turistica.

Già nel primo weekend di luglio, grazie ai servizi in divisa e in borghese, hanno po importanti sequestri: oltre 500 prodotti contraffatti:

borse, occhiali, cinture, marsupi e portafogli

Gli oggetti nascosti in buche in aree adiacenti alla spiaggia, recavano marchi noti di importanti case produttrici

Questi i risultati frutto dell’intensificazione degli sforzi delle forze dell’ordine per tutelare i turisti e contrastare il commercio illecito di prodotti contraffatti

L’immissione in commercio abusiva della citata merce avrebbero illecitamente fruttato oltre 5.000 euro; creando altresì un danno alle locali attività economiche in regola e che vendono i veri prodotti, certificati e garantiti.

La contraffazione e il commercio di prodotti falsi danneggia il tessuto economico, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese e ai lavoratori che rispettano le regole; oltre a costituire fonte di significative perdite di gettito fiscale, che si traducono in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione dei servizi pubblici per i cittadini.

