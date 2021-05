Home

Cronaca

Da domani 1 giugno nuove regole per bar e ristoranti, cosa cambia

Cronaca

31 Maggio 2021

Da domani 1 giugno nuove regole per bar e ristoranti, cosa cambia

Livorno 31 maggio 2021

Da domani entrano in vigore in Italia le nuove regole nei bar e ristoranti.

Il primo giugno, in zona gialla, potranno riaprire i ristoranti al chiuso e si potrà tornare a consumare al bancone dei bar

La ripartenza, però, non avrà limite d’orario, così come previsto nel decreto precedente: bar, pub e ristoranti che riapriranno martedì dovranno chiudere solo per il coprifuoco notturno (che resta in vigore dalle 23 in zona gialla).

I ristoratori dovranno definire il numero massimo di presenze contemporanee (all’aperto e, soprattutto, al chiuso), in base ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria

Le tavolate devono avere un metro di separazione come minimo, estendibile a due con scenari epidemiologici di rischio. La distanza può essere ridotta usando le barriere fisiche di separazione.

La mascherina dovrà essere indossata per andare a pagare il conto o per andare in bagno

Dal primo giugno si potrà tornare a consumare ai banconi dei bar, nel locale i clienti potranno accedere in base ad un numero variabile a seconda dei metri quadri dell’esercizio commerciale.

Dovrà essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra le persone, a meno che non siano conviventi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin