Da domani in vendita i biglietti per Castelfiorentino-Us Livorno

Calcio

28 Settembre 2021

Livorno 28 settembre 2021

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che da domani (mercoledì 29 settembre) sono in vendita i biglietti per la partita Castelfiorentino-Us Livorno, valida come prima giornata del campionato di Eccellenza Toscana girone B, in programma domenica 3 ottobre alle 15 allo stadio R. Neri di Castelfiorentino.

Costo biglietto 10 euro

400 biglietti a disposizione dei tifosi ospiti

Green pass obbligatorio per accedere allo stadio

I biglietti sono in vendita:

al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi in piazzale Montello, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

‼️ Per l’acquisto del biglietto, è necessario:

presentare un documento di riconoscimento e comunicare un numero di telefono per il rispetto delle misure anti-Covid in termini di tracciabilità.

Itinerario da Livorno allo stadio di Castelfiorentino:

▪️ Fi-Pi-Li uscita Empoli, direzione Castelfiorentino

▪️ Alla seconda rotatoria, terza uscita per Dogana in direzione Castelfiorentino

▪️ Rotatoria Castelfiorentino, prima uscita a destra: tenere la sinistra

▪️ Al semaforo girare a sinistra

▪️ Svoltare alla prima a sinistra in via Bandiera

▪️ In fondo alla strada, svoltare a destra in viale Roosevelt

▪️ Dopo un centinaio di metri, sulla sinistra c’è il parcheggio dello stadio di Castelfiorentino, interamente riservato ai tifosi ospiti

