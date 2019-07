Home

Da domani online graduatoria alloggi ERP, come fare opposizione

2 luglio 2019

Da mercoledì 3 luglio

Bando di Concorso Integrativo E.R.P. anno 2018, la graduatoria provvisoria

Come presentare istanza di opposizione

Livorno 2 luglio 2019 – Da mercoledì prossimo 3 luglio sarà pubblicata la graduatoria provvisoria ERP per l’assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in locazione semplice – Anno 2018, relativa al Bando di Concorso Integrativo E.R.P. – Anno 2018. Dalla data di pubblicazione fino a venerdì 2 agosto 2019 , i concorrenti interessati potranno presentare opposizione contro i risultati della suddetta graduatoria.

Come presentare l’istanza di opposizione. L’istanza di opposizione dovrà essere inoltrata esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune, con l’apposizione di una marca da bollo da € 16,00. Il modello è reperibile presso l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo; l’’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sulla Rete Civica Livornese, all’indirizzo www.comune.livorno.it – Sportello del Cittadino – Casa sotto la voce Bandi,Graduatorie e Informazioni.

I concorrenti interessati dovranno consegnare l’istanza di opposizione improrogabilmente entro il sopraindicato termine di venerdì 2 agosto, secondo le seguenti modalità: direttamente presso l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, personalmente o anche a mezzo terzi. In questo ultimo caso, l’istanza, dovrà essere debitamente sottoscritta, corredata di marca da bollo e di una fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente; a mezzo posta, con raccomandata A.R., purché, in questo caso, l’istanza sia debitamente sottoscritta, corredata da una marca da bollo e da una fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente. In questo caso, per il rispetto della scadenza dei termini, farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante; tramite Posta Elettronica Certificata, indirizzata a: comune.livorno@postacert.toscana.it, purché, in questo caso, l’istanza sia debitamente sottoscritta, corredata da una marca da bollo e da una fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente. In questo caso, per il rispetto della scadenza dei termini, farà fede l’ora di spedizione dell’istanza.

Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, i concorrenti saranno elencati in graduatoria con il solo numero di domanda che troveranno sulla ricevuta rilasciata dall’Ufficio al momento della presentazione della domanda stessa. In caso di smarrimento della suddetta ricevuta o di invio della domanda tramite PEC o Raccomandata con ricevuta di ritorno, i concorrenti potranno telefonare direttamente all’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, ai seguenti numeri telefonici: 0586/820410 – 0586/420419