7 Aprile 2023

Livorno 7 aprile 2023 – Da Dublino all’Italia, l’amore per il Livorno non ha confini

Cinque ragazzi irlandesi, di Dublino con il cuore amaranto hanno fondato una squadra amatoriale in onore del Livorno, il Livorno Carpenterstown FC

I cinque irlandesi a Piano di Coreglia hanno fatto sentire il loro calore durante la partita Tau-US Livorno 1915

Grazie al Club Amaranto, che ha reso possibile questa trasferta che ha unito nella passione per la maglia L’Irlanda e l’Italia. E’ bello vedere come lo sport possa unire le nazioni e come il calcio possa far battere forte i cuori delle persone





