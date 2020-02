Home

Cronaca

Da febbraio a luglio, il ricco calendario di eventi a Porta a Mare. Si inizia con il carnevale

Cronaca

15 febbraio 2020

Da febbraio a luglio, il ricco calendario di eventi a Porta a Mare. Si inizia con il carnevale

Sfilate di maschere, cabaret, sport, giochi, danza e artisti di strada. Non mancherà una domenica dedicata ai nostri amici a quattro zampe

Livorno, 15 febbraio 2020 – A due anni dalla presentazione del primo progetto per la valorizzazione della nuova piazza livornese di Porta a Mare, il Consorzio ripropone per il terzo anno un programma di iniziative eterogenee che spaziano dall’ambito artistico/culturale, a quello ricreativo, ad attività ludico -didattiche per le scuole, allo sport cercando sempre di evidenziare le diverse realtà cittadine di volta in volta coinvolte.

Da domenica 16 febbraio fino a luglio numerose sono le iniziative in calendario; alcuni appuntamenti sono già conosciuti alla cittadinanza mentre altri sono del tutto nuovi e originali.

Questo il programma:

Domenica 16 febbraio : “E’ arrivato il Carnevale di Porta a Mare”. Grazie all’Associazione Targa Cecina verrà presentato un pomeriggio all’insegna della musica, del divertimento e del ritmo. Saranno inoltre presenti le caratteristiche e coinvolgenti maschere in cartapesta nella versione “itineranti”, maschere di circa di 2/3 mt di altezza interamente realizzate a mano dai comitati rionali della Targa Cecina.

Martedì 25 febbraio : “W il Carnevale”. In occasione del martedì grasso verranno coinvolte nella mattinata le scuole che avranno aderito all’iniziativa presentando (per ogni classe o gruppo di alunni) delle maschere a tema libero, realizzate con materiali semplici o di riciclo dando libero sfogo a creatività e fantasia. Legato a questa giornata anche un piccolo concorso che vedrà la premiazione della classe più votata per vincere materiale didattico.

Domenica 1 marzo : “La sfilata delle maschere a Porta a Mare”. Ritornano le sfilate in maschera con canti e coreografie della Targa Cecina, verranno presentati 35 costumi indossati dai rionali che sfileranno a suon di musica per regalare una giornata di colori e divertimento a grandi e piccini.

Domenica 8 marzo : “Cabaret al femminile”. Terza edizione – Paola Pasqui, Katia Cianci e Silvana Cocorullo si esibiranno in divertenti sketch per regalare sorrisi in un pomeriggio dedicato alla comicità livornese tutta al femminile.

Domenica 22 marzo: “L’ora di cioccolato”. Giornata dedicata alla scoperta del cioccolato grazie alla preziosa professionalità del nostro cioccolatiere di fiducia Simone Giovannini. Insieme a lui impareremo, attraverso uno storytelling esperienziale, la storia del prodotto fino ai suoi valori nutrizionali ed i bambini potranno comprendere tutta la filiera di produzione, dal seme di cacao alle nostre tavole. A seguire il laboratorio “CREIAMO CON IL CIOCCOLATO” che permetterà ai bambini di mettere le mani in pasta e di farli cimentare in una golosa arte manipolativa scoprendosi esperti cioccolatieri in erba!

Domenica 5 aprile : “Disegna il tuo uovo”. Progetto didattico in collaborazione con le scuole dell’infanzia e primarie della nostra città che si cimenteranno nella decorazione di uova in polistirolo che saranno esposte presso i locali del centro commerciale per una votazione.

Domenica 19 aprile : al mattino “Moving Sunday”: in occasione delle gare remiere del Trofeo Liberazione ospiteremo il Palio Marinaro Special Olympics, VII° trofeo Unico Marconcini di indoor rowing. Organizzato dall’Associazione Sportlandia di Livorno, Comitato Palio Marinaro e Vigili del Fuoco Tomei, vedrà atleti con disabilità intellettiva provenienti da tutta Italia misurarsi su remoergometro per la conquista dell’ambito trofeo.

Domenica 10 maggio : “Dog Day a Porta a Mare”. Terza edizione – Evento dedicato ai nostri amici a quattro zampe. Un pomeriggio da trascorrere in loro compagnia tra consigli e consulenze di operatori nel settore: esperti educatori cinofili saranno disponibili per dimostrazioni e consigli circa l’educazione e la disciplina con dimostrazioni di obedience ed esercizi di mobility.

Domenica 17 maggio : “Giochinpiazza”. In collaborazione con l’Associazione DieciDicembre Arci ragazzi Livorno, Porta a Mare propone una giornata dedicata al gioco visto come attività rivolta all’educazione ai diritti, alla scoperta delle proprie emozioni non solo dei bambini ma anche degli adulti, alla creatività e all’attività motoria del corpo in relazione allo spazio, alle relazioni sociali e all’ambiente.

Sabato 30 e Domenica 31 maggio : “5° trofeo di Minibasket” in collaborazione con Pallacanestro Don Bosco Srl si svolgerà il “5° trofeo Porta a Mare di mini basket” che vedrà la presenza di diverse squadre di bambini provenienti da varie società sportive della Toscana.

Sabato 6 giugno: “Un mare di hip hop”. Terza edizione – Serata dedicata interamente alle scuole di danza livornesi che saranno coinvolte per presentare spettacoli e coreografie dei propri allievi in una sorta di festa di fine anno accademico.

Sabato 20 e domenica 21 giugno : “Festival degli artisti di strada” – Terza edizione – Dopo il successo delle scorse edizioni quest’anno il Consorzio Porta a Mare presenta un intero week end dedicato a quest’arte spesso sconosciuta e che ultimamente sta riscuotendo enorme successo in tutte le piazze. Saranno presentati molte eccellenze in questo settore.

Venerdì 10 e Sabato 11 (semifinali) – Domenica 12 luglio (finale): concorso canoro “Officine del Talento”. Terza edizione – Concorso canoro finalizzato alla scoperta di nuovi talenti e giovani artisti emergenti livornesi e non nelle categorie canto, cantautorato e autori emergenti. I partecipanti avranno l’opportunità di farsi conoscere e farsi valutare da esperti del settore con possibilità di crescita professionale.