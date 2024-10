Home

10 Ottobre 2024

Livorno 10 ottobre 2024 – Da in escandescenza in piazza Cavallotti, arrestato

Carabinieri della Stazione di Ardenza hanno arrestato un 50enne livornese, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, nella tarda serata di ieri, sono intervenuti in piazza Cavallotti a seguito di richiesta di intervento da parte di alcuni cittadini per un soggetto che, fuori controllo, si agitava ed arrecava disturbo a passanti. Giunti sul posto, l’uomo, in escandescenze e in stato di alterazione psico-fisica, ha cominciato a ingiuriare e minacciare gravemente i militari intervenuti, opponendosi strenuamente ai loro tentativi di riportarlo alla calma o quantomeno di allontanarlo dalla piazza per evitare ulteriore coinvolgimento di privati cittadini e garantirne la sicurezza.

Dopo averli apostrofati con epiteti ingiuriosi e rifiutando di farsi identificare o di allontanarsi, i carabinieri, non senza difficoltà, hanno portato in caserma il 50enne e dopo le formalità di rito, lo hanno dichiarato in arresto. L’uomo non riportava lesioni mentre uno dei militari ricorreva alle cure mediche, fortunatamente senza gravi conseguenze.