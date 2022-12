Home

1 Dicembre 2022

Livorno 1 dicembre 2022 – Da in escandescenza in un bar, danneggia l’arredo e lancia apribottiglie ad un dipendente. Denunciato

Poco prima della mezzanotte di ieri, 30 novembre, la polizia è intervenuta presso il bar Il Tramezzino sul viale Carducci a Livorno per un soggetto che dava in escandescenza

Una volta sul posto, gli agenti riscontravano la presenza di un soggetto che dava in escandescenza senza plausibile motivo.

L’uomo, un italiano, all’interno del bar danneggiava l’arredo, e lanciava un apribottiglie in suo possesso all’indirizzo del dipendente.

Il soggetto inizialmente si rifiutava di seguire gli agenti presso gli uffici della questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici oltraggiandoli in presenza degli avventori dell’attività ma comunque veniva accompagnato in questura e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici poiché sprovvisto di documenti

Al termine delle operazioni di rito l’uomo veniva deferito in stato di libertà per i reati di danneggiamento, resistenza e oltraggio a P. U. e art. 4 L. 152/75, oltre ad essere sanzionato amministrativamente ex art. 688 c.p.

