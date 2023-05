Home

30 Maggio 2023

Livorno 30 maggio 2023 – Da in escandescenze e provoca lesioni ai carabinieri, 22enne dell’ est Europa già libero con obbligo di firma

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno arrestato un 22enne originario dell’Est Europa per; violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e per danneggiamento aggravato commesso su beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

I Carabinieri sono intervenuti in piazza Garibaldi a seguito di numerose segnalazioni al 112NUE da parte di privati cittadini per una persona in forte stato di agitazione che, a torso nudo ed urlando, molestava i passanti, imperversando da via Grande fino al luogo dell’intervento, passando per piazza della Repubblica.

Una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile ed una pattuglia della Stazione Livorno Centro sono stati tempestivamente inviati e all’arrivo, hanno individuato subito il 22enne ancora intento a molestare ignari cittadini e turisti in stato di agitazione psicomotoria.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, in una rapida escalation di livore, ha dapprima inveito contro i militari, rifiutando di fornire generalità e documenti, per poi passare repentinamente alle vie di fatto, aggredendoli fisicamente.

Con non poca fatica i Carabinieri sono riusciti a fermare l’esagitato ricorrendo anche allo spray al peperoncino in dotazione.

Tre militari hanno riportato traumi e sono dovuti ricorrere alle cure mediche per contusioni ed abrasioni.

Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, l’esagitato è stato accompagnato in caserma ove, alla luce delle evidenze raccolte, è stato dichiarato in stato d’arresto e, successivamente alle formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica di Livorno, è stato ristretto agli arresti domiciliari.

Il Giudice del Tribunale di Livorno ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

