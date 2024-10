Rosignano Marittimo (Livorno) 19 ottobre 2024 – Da Livorno a Rosignano in bus: fermato 25enne con cocaina, arrestato per spaccio

Operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti della Polizia Municipale del Comune di Rosignano Marittimo che hanno arrestato un cittadino nordafricano di 25 anni.

Il giovane era appena sceso da un bus proveniente da Livorno quando è stato sottoposto a controllo dopo che la sua presenza era stata notata più volte sul territorio. Il giovane aveva con sé circa 34 grammi di cocaina suddivisa in due involucri e 120 euro in contanti.

È stata così decisa la perquisizione nell’abitazione del nordafricaano, che è domiciliato a Livorno. L’intervento è stato compiuto dalla Municipale di Rosignano, con l’ausilio dell’unità cinofila in dotazione al Comando, insieme a personale della Municipale di Livorno. Sono stati trovati altri 12 grammi circa di cocaina (parzialmente suddivisa in dosi) e 555 euro in contanti.

Il giovane è stato così arrestato per il reato di cui all’art 73 c.5 DPR 309/1990, ovvero detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sia il denaro che la sostanza, (in tutto circa 45 grammi di cocaina che al dettaglio avrebbe potuto fruttare 3.500 euro) sono stati sequestrati.

L’arrestato è poi comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno. Per lui, una volta rimesso in libertà, è scattato l’obbligo di dimora nel Comune labronico.

Contestualmente gli agenti della Municipale di Rosignano hanno intercettato un uomo di 70 anni, residente nel territorio, quale presunto acquirente della cocaina. L’uomo ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti ed è stato di conseguenza deferito a piede liberto all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 187 c.8 CdS provvedendo al ritiro della patente di guida ed al sequestro dell’autoveicolo.