13 Novembre 2025

Da Livorno al mondo: come Luca Fontanelli e Quest SRL rappresentano l’impresa toscana

Livorno 13 novembre 2025

Ogni città ha le sue storie silenziose, quelle che non fanno rumore ma cambiano la percezione di un territorio.

A Livorno, una di queste storie porta il nome di Luca Fontanelli, fondatore di QUEST .

Un’azienda nata in Toscana e cresciuta nel Paese intero, che oggi rappresenta una delle testimonianze più solide di come il radicamento locale possa generare impatto nazionale.

Fondata nel 2017, QUEST SRL è l’esempio di un’impresa toscana che ha scelto di costruire il futuro restando fedele alle proprie origini.

Non è un’azienda nata nei centri finanziari di Milano o Roma, ma nel tessuto concreto di una città portuale, abituata alla fatica e alla determinazione.

E forse è proprio questa la sua forza: un’imprenditoria che non ha bisogno di retorica, perché nasce da chi il lavoro lo conosce davvero.

“Ho sempre pensato che il cambiamento dovesse partire da qui,” racconta Fontanelli.

“Dalla mia città, dalle persone che la vivono, da chi ogni giorno sceglie di restare e costruire qualcosa di solido.”

Da Livorno, QUEST ha iniziato un percorso di crescita che l’ha portata a collaborare con grandi organizzazioni non governative e a formare centinaia di giovani in tutta Italia.

Un’espansione costante, costruita passo dopo passo, mantenendo però sempre la stessa filosofia: portare valore reale alle persone e al territorio.

La Toscana, in questo progetto, non è solo un punto di partenza geografico. È un’identità culturale.

In un’epoca in cui molte aziende cercano di “globalizzarsi” perdendo la propria autenticità, Fontanelli ha dimostrato che si può diventare nazionali restando profondamente locali.

Ogni sede, ogni campagna, ogni iniziativa di formazione mantiene un filo diretto con i valori che hanno plasmato il suo percorso: onestà, rispetto, concretezza.

