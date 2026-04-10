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Cronaca

Da Livorno all’Elba, torna la festa dei porti. Due mesi di eventi

Cronaca

10 Aprile 2026

Da Livorno all’Elba, torna la festa dei porti. Due mesi di eventi

Livorno 10 aprile 2026 Da Livorno all’Elba, torna la festa dei porti. Due mesi di eventi

Dall’11 aprile al 29 maggio 2026, i porti dell’Alto Tirreno — Livorno, Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia — tornano ad animarsi con gli Italian Port Days, l’iniziativa promossa da Assoporti e coordinata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

L’edizione di quest’anno propone un programma rinnovato, con numerosi appuntamenti che uniscono divulgazione culturale, esplorazione del territorio, attività educative e spettacoli aperti alla cittadinanza.

Il via l’11 aprile: tra tradizioni remiere e poesia del mare

L’apertura è affidata a sabato 11 aprile, con il Palio Studentesco Cittadino presso gli Scali del Pontino, iniziativa organizzata in collaborazione con il Comitato del Palio Marinaro.

In serata, al Terminal Crociere, si celebra la Giornata Nazionale del Mare con la lettura di poesie di Hermann Hesse (in particolare “Nel porto di Livorno” – Poesie, 1955) accompagnata da un’improvvisazione musicale, curata dal Comitato UNESCO Jazz Day nell’ambito del JAM – Jazz Appreciation Month.

Spettacoli, cinema, seminari: Livorno protagonista

Il programma prosegue giovedì 16 aprile con lo spettacolo Sull’Oceano, interpretato da Michele Crestacci e diretto da Alessandro Brucioni, in scena ai Magazzini Generali.

Il giorno successivo, venerdì 17, torna Partiture Visuali #4, concerto per immagini in super8 dell’associazione 8mmezzo, ospitato alla Goldonetta.

Sabato 18 aprile spazio al confronto tra sport e territorio con il seminario “Demanio e attività sportiva”, rivolto agli operatori delle società sportive e organizzato dalla Scuola CONI Toscana nella suggestiva Fortezza Vecchia.

Il porto si apre: visite guidate e territori da scoprire

Venerdì 24 aprile, in occasione della Settimana Velica Internazionale, sono previste due visite guidate gratuite al porto di Livorno (15.30 e 17.30) con partenza dal Porto Mediceo.

Il giorno successivo, sabato 25 aprile, l’appuntamento si sposta a Portoferraio con “Porto Aperto”: una visita guidata alla Villa delle Grotte e alla rada, realizzata in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Sempre nelle giornate del 24, 25 e del 26 aprile, sono in programma visite guidate al Faro di Livorno organizzate da MMI-Comando Zona Fari e Segnalamento dell’Alto Tirreno con il supporto dell’Associazione APS “Il Mondo dei Fari” (prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite a partire dal 12 aprile).

Maggio tra festival, teatro, passeggiate urbane e crociere

Il mese di maggio si apre domenica 3 con Interminati Spazi, spettacolo per flauto, voce recitante e computer music alla Chiesa di San Ferdinando organizzato dall’Associazione Radice AR.

Dal 7 al 10 maggio la Fortezza Vecchia torna ad accogliere Démadé – Liberi di Libri, festival di letteratura per ragazzi.

Martedì 5 a Portoferraio (Teatro dei Vigilanti) e sabato 9 a Livorno (Teatro Vertigo), va in scena “Napoléon. Le fantôme de l’Empereur” (Napoleone. Il Fantasma dell’Imperatore), pièce teatrale di Franco Franchini organizzata da FOS-Associazione per lo Sviluppo delle Arti Classiche (APS).

Sabato 9 maggio è prevista una Jane’s Walk dedicata ai “paesaggi navocentrici” di Livorno, una passeggiata urbana tra porto e città organizzata da INU con Carico Massimo, Fondazione Magazzini Generali, CoDesign Toscana e CUT.

Lunedì 11 maggio si apre ufficialmente la stagione crocieristica al porto di Piombino, con l’arrivo della nave Sirena di Oceania Cruises.

Gli appuntamenti conclusivi: mostre, musica, educazione al mare

Sabato 16 maggio si chiude, al Teatro Quattro Mori, il progetto “Livorno, un mare d’amare”. Nella stessa giornata, ai Magazzini Generali, alle 17.30 si inaugura la mostra di arte contemporanea “Coordinate 6”.

La sera, alle 21.00, la Fortezza Vecchia ospita la sesta edizione di Bloc Fest-Suoni del Mediterraneo, festival musicale che intreccia sonorità e culture del Mare Nostrum.

Martedì 26 maggio, sempre in Fortezza, viene si terrà la premiazione del concorso scolastico “Racconta il tuo porto”, a conclusione della XIV edizione del Progetto PORTO APERTO di AdSP MTS.

Giovedì 28 maggio è il momento della presentazione del libro “Fronte mare. Il waterfront del Sistema Portuale dell’Alto Tirreno. Riqualificazione e nuove coesistenze” (Pacini, 2025), parte della collana “Porti e Dintorni” dell’AdSP.

Il 29 maggio la chiusura con “Navi di Maggio”

La manifestazione si conclude venerdì 29 maggio con “Navi di Maggio e Un Mare di Amici”, evento dedicato alla sicurezza in mare, alla sostenibilità e alla divulgazione portuale, realizzato insieme a Capitaneria di Porto, Ufficio Scolastico Provinciale, ASL Toscana Nord-Ovest, ARPAT e Società Nazionale di Salvamento. Location: il Porto Mediceo di Livorno.

Un’edizione che rafforza il legame tra porto e comunità

Con un programma ampliato e diversificato, gli Italian Port Days 2026 nell’Alto Tirreno confermano il ruolo dei porti come spazi culturali, educativi e di relazione. Un’occasione per scoprire luoghi, attività e storie spesso non visibili al pubblico, e per rafforzare il legame tra le città e le loro porte sul mare.