Da lunedì 5 giugno cessa la raccolta del vetro in modalità porta a porta e comincia quella alle campane

3 Giugno 2023

Livorno 3 giugno 2023 – Da lunedì 5 giugno cessa la raccolta del vetro in modalità porta a porta e comincia quella alle campane

Da lunedì 5 giugno cessa la raccolta del vetro in modalità porta a porta e comincia quella alle campane che Aamps ha dislocato in quasi tutta la città.

Lo stabilisce l’ordinanza del Sindaco n.177 firmata ieri, 31 maggio.

Come spiegato tempo fa in un comunicato di Aamps, a regime le campane saranno 350, e si troveranno posizionate in quasi tutta la città a disposizione dell’utenza per il corretto conferimento degli imballaggi in vetro, come le bottiglie del vino, i vasetti della marmellata o i barattoli delle conserve di pomodoro.

Sono i contenitori a forma di campana di colore verde che AAMPS, in collaborazione con REVET, sta collocando in vari quartieri dopo che, nei mesi scorsi, aveva attivato una sperimentazione in alcune zone per verificare quanto il servizio potesse essere apprezzato e utilizzato.

La vuotatura delle campane è affidata a Revet, l’azienda di Pontedera che provvede al trasferimento del materiale riciclabile al 100% negli impianti dedicati avviando il processo di separazione, pulizia e triturazione e la conseguente trasformazione in nuovi imballaggi in vetro.

Si ricorda che a ridosso delle campane per il vetro non dovrà essere lasciato alcun materiale.

Si tratterrebbe infatti di abbandono di rifiuti sanzionabile ai sensi del vigente regolamento comunale. È poi suggerito di evitarne l’utilizzo nelle ore serali/notturne per non creare disturbo alla quiete pubblica e rispettare il riposo dei residenti. Anche per questo motivo la vuotatura a cura di REVET è realizzata in orari diurni.

AAMPS indica che è possibile individuare il nuovo contenitore stradale più vicino al proprio numero civico visionando la sezione del portale web aziendale all’indirizzo https://servizi.aamps.livorno.it/Servizi/index.php oppure chiamando gli operatori del call center al numero verde 800-031.266.

