11 Ottobre 2023

Livorno 11 ottobre 2023 – “Da marinaio a pirata”: deturpata ancora la statua sul lungomare

La statua del monumento al marinaio sul lungomare labronico davanti agli Scogli dell’Accademia è stata nuovamente imbrattata. Qualcuno con della vernice spray blu ha dipinto l’occhio della statua del marinaio che guarda il mare. Quella chiazza di colore blu, per com’è posizionata (a parte il colore), può ricordare la benda di un pirata.

Si tratta dell’ennesimo atto vandalico ai danni di uno dei simboli della città

La statua in marmo a grandezza naturale realizzata da Cesare Tarrini, tra il 1926 e il 1927, è dedicata a tutti i marinai d’Italia e all’importanza portuale della città. Realizzata originariamente per essere posta sulla tomba di un marinaio al cimitero comunale, ma poi, per anni, è stata conservata presso i magazzini di Palazzo Civico. Oggi il marinaio è posto su un basamento in pietra naturale, che simbolicamente richiama un’imbarcazione. Intorno a lui, una rosa dei venti raffigurata su un marmo policromo e un’ancora in bronzo, che, insieme al marinaio in posa fiera, richiamano l’importanza del mare e del lavoro dei tanti uomini che quotidianamente salpano dalle coste livornesi.

La storia e l’importanza del monumento però non sembrano interessare ad alcune persone con il loro gesto suscitano l’indignazione e sdegno tra i cittadini. Ci vuole maggiore rispetto per il patrimonio artistico e culturale della città.

Questa è una vergogna che si ripete. Non è più possibile tollerare queste deturpazioni confondendole con ragazzate

Speriamo che si faccia presto luce su questo atto ignobile costringendo magari il responsabile ad una bella pulizia con tanto olio di gomito

