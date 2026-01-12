Home

12 Gennaio 2026

Livorno 12 gennaio 2026 Da martedì 13 gennaio prenotazioni online per le visite gratuite di Progetto Melanoma ANT per i cittadini

La prevenzione oncologica gratuita di ANT torna anche a Livorno nel 2026

È già ripartito con il nuovo anno, anche in Toscana, il prezioso programma di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT e fra le prime mete del 2026 ci sarà proprio Livorno.

Grazie al prezioso impegno dei Volontari del Charity Shop ANT di Via Garibaldi 52, da anni ormai Fondazione ANT è presente nel territorio labronico con le proprie attività di sensibilizzazione sull’importanza dell’assistenza domiciliare gratuita e specializzata ai malati di tumore e con campagne di prevenzione oncologica gratuita.

Nello specifico, a gennaio, saranno offerte ai cittadini residenti a Livorno e provincia, 2 giornate di Progetto Melanoma ANT per un totale di 48 visite gratuite, cui seguiranno a febbraio altre due giornate di Progetto Tiroide, rivolte ad altri 48 pazienti di Livorno e provincia.

A gennaio saranno a disposizione visite dermatologiche gratuite, che hanno l’obiettivo di individuare eventuali nei sospetti, con l’ausilio della dermatoscopia, per la prevenzione dei tumori della pelle.

Un melanoma può nascere sulla cute, in molti casi su un nevo preesistente, congenito o acquisito, ma anche nelle mucose e nell’occhio. Si tratta di un tipo di cancro particolarmente aggressivo ma può essere guarito se diagnosticato tempestivamente. Ogni anno, in Italia, fa registrare 7000 nuovi casi e 1500 decessi. La fascia d’età più a rischio è quella tra i 50 e 60 anni (mediana alla diagnosi 57 anni, 67 anni al decesso), nel 20% dei casi purtroppo anche soggetti tra i 15 ed i 39 anni.

Questo progetto, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Livorno, è tanto più importante in una zona in cui, nel solo anno 2024, sono stati registrati oltre 400 nuovi casi di melanoma, un dato drammaticamente superiore rispetto alla media italiana e a quella regionale toscana.

Le visite si terranno il 21 e 28 gennaio presso Studi medici Cipriani in Scali Manzoni 31 a Livorno. Le date di Progetto Tiroide saranno divulgate più avanti.

Le prenotazioni online partiranno il 13 gennaio dalle ore 10,00. Per accedere alle visite occorre registrarsi e prenotare il proprio appuntamento al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite . Le visite sono riservate ai cittadini di Livorno e provincia.

“I progetti di prevenzione oncologica gratuita ANT sono attivi in Toscana ormai dal 2007 – ha detto Simone Martini, Delegato ANT Firenze. Negli anni abbiamo potuto portare ai cittadini dell’area livornese numerose visite di prevenzione attraverso i Progetti Tiroide e Melanoma. L’obiettivo è quello di rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica. Mettere a disposizione queste giornate gratuitamente, in un momento in cui anche le condizioni economiche di molti sono diventate più difficili, rappresenta davvero un importante traguardo. Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo dei nostri partners, dei tanti cittadini che ogni giorno sostengono ANT con le loro donazioni e dei Volontari che si impegnano nelle attività della nostra Fondazione”.

“Siamo contenti – dichiara Andrea Raspanti, assessore al Sociale del Comune di Livorno – di poter sostenere questo progetto anche nel 2026. Associazioni come Fondazione ANT svolgono un ruolo fondamentale perché contribuiscono a sensibilizzare la popolazione su temi importanti quali quelli della ricerca sanitaria e della prevenzione”.

Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana, con un numero di visite sempre in crescita. Nella nostra regione, nel solo anno 2025, sono stati sottoposti a visita tramite i vari progetti di prevenzione ANT oltre 3000 pazienti.

Per conoscere tutte le date di prevenzione oncologica gratuita che ogni mese ANT organizza in Toscana e sapere come prenotarsi, è possibile visitare la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.

Contatto stampa locale Livia Seravalli + 39 348 6563274, livia.seravalli@ant.it

Profilo Fondazione ANT Franco Pannuti ETS

Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Franco Pannuti ETS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato oltre 155.000 persone in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni anno oltre 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da équipe multidisciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente 484 i professionisti che lavorano per la ondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato. A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica di ANT gode del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha sottoscritto un Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l’accesso alle cure palliative

e alla terapia del dolore. ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 245.000 pazienti in 88 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e a bordo dei due Ambulatori Mobili – BUS della Prevenzione. I mezzi, dotati di strumentazione diagnostica, consentono di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. ANT opera in Italia attraverso 100 delegazioni e 58 “da Cuore a Cuore – Charity Point” (luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni), dove la presenza di volontari è molto attiva. Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione. Prendendo come riferimento il 2022, ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati (41%) al contributo del 5×1000 (16%) a lasciti e donazioni (13%). Il 15% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per ogni euro investito nelle attività della Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia Social Return on Investment (SROI).

L’indagine è stata ripetuta tra il 2020 e il 2021 basandosi sulla Teoria del cambiamento. La ricerca, realizzata sempre da Human Foundation, rileva come a ogni euro investito negli ODO-ANT corrispondano circa 5 euro di beneficio (stime effettuate su valori medi, per un periodo di assistenza di 4 mesi): secondo i vari indicatori, infatti, i benefici economici a favore di assistiti, caregiver e SSN sono di oltre 7 mila euro in media per assistito, a fronte di circa 1.500 euro di costo medio per ANT. ANT è la 9^ Onlus nella graduatoria nazionale del 5×1000 nella categoria del volontariato. Fondazione ANT Franco Pannuti ETS opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità).

