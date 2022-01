Home

10 Gennaio 2022

Da oggi 5e5 a 1 euro per gli under 15, partita l’iniziativa “Bimbo piangi che mamma te lo ‘ompra!”

Livorno 10 gennaio 2022

Da oggi al 16 gennaio, dai tortai CNA il 5e5 a 1 euro per gli under 15

E’ partita stamani l’iniziativa “Bimbo piangi che mamma te lo ‘ompra!” dell’Associazione Tortai Livornesi, dedicata a bambini e ragazzi sotto i 15 anni, per avvicinarli ad assaporare la bontà del 5e5 al prezzo promozionale di 1 euro.

Nelle botteghe dei tortai aderenti all’associazione sarà infatti possibile godere dal 10 al 16 gennaio di una speciale promozione che abbatterà il costo del 5e5 per gli under 15 ad 1 euro (sia schiacciatina che francese), contro gli attuali 2,50; un modo per invogliare ad assaggiarlo anche chi non lo ha mai fatto. Non ci sono coupon da mostrare ma, per i più grandicelli, di dimostrare eventualmente la propria età con un documento; in promozione anche l’etto di torta, sempre ad 1 euro o, per i ragazzetti più arditi anche la versione del 5e5 con le melanzane ad 1,50. Sono ovviamente escluse dalla promozione la consegna a domicilio, le bevande e la consumazione ai tavoli mentre gli over 15 pagheranno il prezzo intero.

L’Associazione si sta impegnando per informare genitori e ragazzi sulla genuinità, artigianalità e sulle caratteristiche nutrizionali della merenda con il 5e5.

