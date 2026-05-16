Home

Cronaca

Da oggi Carlo Conti è cittadino onorario di Livorno

Cronaca

16 Maggio 2026

Da oggi Carlo Conti è cittadino onorario di Livorno

Livorno 16 maggio 2026

Da oggi Carlo Conti è cittadino onorario di Livorno. Questa mattina nella Sala del Consiglio Comunale il sindaco Luca Salvetti ha conferito la cittadinanza onoraria al celebre presentatore e conduttore televisivo toscano molto legato a Livorno, città natale della mamma Lolette e della zia Edda.

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 25 marzo scorso aveva approvato, con 24 voti favorevoli, il conferimento della cittadinanza onoraria a Carlo Conti, che aveva ringraziato pubblicamente durante la trasmissione “Che tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio, in cui era ospite.

TESTO DELLA PERGAMENA CONSEGNATA A CARLO CONTI

Questo il testo della pergamena consegna questa mattina a Carlo Conti:

“Ritenuto che una vita interamente dedicata alla cultura e all’intrattenimento nazionale, condotta con straordinaria professionalità e profondo senso civico, abbia prodotto opere e realizzazioni di alto valore culturale e sociale, capaci di toccare il cuore del Paese intero e di promuovere con autentico entusiasmo i valori di solidarietà, educazione e coesione civile, recando concreto vantaggio all’immagine e al prestigio della Nazione;

considerato che Livorno, città natale della famiglia materna, ha trovato in lui un generoso e affettuoso testimone delle proprie eccellenze culturali, gastronomiche e identitarie, portate con orgoglio e sincero affetto sui palcoscenici più prestigiosi della televisione nazionale, e che tale operato costituisce un’azione di alto valore a vantaggio della Città e della sua comunità;

Il Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza onoraria a Carlo Conti”.

E’ stato il presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso a dare il via alla cerimonia, passando poi la parola al sindaco Luca Salvetti che nel suo intervento ha celebrato il profondo legame affettivo e familiare che unisce l’artista alla città toscana, ricordando come Conti abbia costantemente promosso l’immagine di Livorno su palcoscenici prestigiosi. Ha ricordato momenti significativi, come il sostegno durante l’alluvione del 2017 e la scelta della Terrazza Mascagni come luogo simbolo per promuovere la cucina italiana per la campagna Unesco. L’onorificenza inserisce il presentatore in un albo di figure illustri che hanno contribuito alla storia e al prestigio della comunità. Il Sindaco ha rievocato gli inizi della carriera di entrambi nell’emittenza locale sottolineando la costante disponibilità e amore di Conti verso le sue radici livornesi.

Carlo Conti ha accettato con gioia il conferimento della cittadinanza onoraria di Livorno, descrivendola come il raggiungimento della perfezione perché unisce le sue radici fiorentine a quelle labroniche. Attraverso un flusso di ricordi d’infanzia legati alla pesca sugli scogli, alla famiglia, alla mamma e alla figura leggendaria della zia “campionessa di cacciucco”, ha delinato un legame viscerale con la città fatto di tradizioni culinarie e spirito goliardico. Non sono mancati momenti di commozione nel ricordare i parenti scomparsi e momenti di vita vissuta, come quando ha parlato dello zio che ha pescato tutti i favolli degli scogli della Terrazza Mascagni, o lui stesso che ha iniziato a pescare all’età di 8 anni insieme al suo nonno. Conti, che ha parlato quindici minuti, ha raccontato che non manca mai di promuovere la città, “la sua Livorno”, compreso l’impegno per il recupero delle Terme del Corallo. Inoltre ha annunciato l’istituzione del “Premio 5e5” dedicato alla satira e all’ironia tipica livornese, che si terrà a Livorno il primo settembre. Il discorso di Carlo Conti è stato un vero e proprio tributo alla autenticità del carattere toscano, rivendicando con orgoglio un’appartenenza che è allo stesso tempo emotiva, storica e profondamente personale.

Durante la cerimonia sono stati proiettati video con i saluti dei suoi cari amici (Pieraccioni, Panariello, Pantani, Militello, Ballantini) e sulla storia che lo lega al pittore Giovanni March. In sala Leonardo Fiaschi si è esibito in imitazioni richieste da Carlo Conti.

L’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, nel suo breve intervento, ha ringraziato Carlo Conti per la sua sensibilità e per il carattere solare.

Al termine dell’evento Conti ha incontrato parenti e cittadini scambiando battute e prestandosi a foto ricordo.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

“Carlo Conti, celebre presentatore e conduttore televisivo nato a Firenze il 13 maggio 1961, rappresenta un’eccellenza italiana nel campo dell’intrattenimento e della cultura televisiva, con un legame profondo e affettuoso con Livorno dimostrato in numerose occasioni.

Conti ha conquistato il grande pubblico con trasmissioni iconiche come “Domenica In” e, soprattutto, la conduzione del Festival di Sanremo in ben cinque edizioni (dal 2015 al 2017, nel 2025 e nell’anno corrente 2026), consolidando il suo ruolo di volto simbolo della Rai e dell’intrattenimento nazionale.

Risulta particolarmente significativo per Livorno il legame personale e professionale di Carlo Conti con la città, avendo negli anni spesso manifestato un affetto sincero per Livorno – città natale della madre Lolette (quartiere di Borgo Cappuccini) e della zia Edda – ospitando eventi e dediche in trasmissioni nazionali che hanno valorizzato le eccellenze labroniche, promuovendo l’immagine della città a livello nazionale.

Risulta emblematico l’evento del 21 settembre 2025 alla Terrazza Mascagni, dove Conti ha presentato in diretta Rai 1, durante “Domenica In”, il “Pranzo della Domenica” dedicato alla candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio

Immateriale dell’Umanità UNESCO, con piatti tipici livornesi come cacciucco e torta di ceci in tavola.

Considerato, inoltre, che l’impegno nel sociale di Carlo Conti, attraverso iniziative benefiche e culturali trasmesse in prime time, ha contribuito a sensibilizzare il pubblico su temi di solidarietà, educazione e coesione sociale, valori cardine della comunità livornese e che pertanto Conti rappresenta un modello di eccellenza toscana che onora le radici labroniche, elevando il prestigio di Livorno nel panorama culturale italiano.

Il Consiglio Comunale ha ritenuto che l’assegnazione della Cittadinanza Onoraria a Carlo Conti celebrerebbe il ruolo dello spettacolo come veicolo di promozione culturale e turistica della città, rafforzando l’orgoglio civico e il legame con figure di spicco che incarnano i valori livornesi di accoglienza, creatività e impegno collettivo”.