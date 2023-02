Home

16 Febbraio 2023

Da oggi fumare costa 20 centesimi in più, ADM aumenta i prezzi ma non per tutte. La nuova tabella dei prezzi

Tra le marche interessate: Chesterfield, Philip Morris, Winston, Camel e alcune varianti delle Marlboro

15 febbraio 2023

Da oggi, 15 febbraio, i prezzi delle sigarette subiranno un aumento di 20 centesimi a pacchetto, come già annunciato in passato. Tra le marche interessate da questa variazione, si annoverano Chesterfield, Philip Morris, Winston, Camel e alcune varianti delle Marlboro. Tale aumento è stato previsto dalla Legge di Bilancio e riguarderà anche altri prodotti a base di tabacco. In particolare, l’importo fisso per unità di prodotto aumenterà a partire dallo scorso 1° gennaio, raggiungendo i 28 euro per 1.000 sigarette, cifra destinata a salire a 28,20 euro nel 2024 e a 28,70 euro nel 2025.

La composizione del prezzo delle sigarette segue precise normative europee e nazionali. Tutti i prodotti a base di tabacco sono soggetti all’accisa, comprese le sigarette, i sigari, i sigaretti, il tabacco trinciato, il tabacco da fiuto e da mastico, i tabacchi da pipa e da inalazione senza combustione. L’accisa per le sigarette è composta da una componente fissa e da una proporzionale al prezzo di vendita al pubblico, con un’aliquota di base del 49,50%. La componente specifica fissa per unità di prodotto, invece, è pari a 28 euro per 1.000 sigarette nel 2023 e aumenterà nei prossimi anni.

L’IVA è applicata al 22% sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell’IVA stessa, e l’onere fiscale minimo per le sigarette è di 199,72 euro per chilogrammo convenzionale/1000 sigarette nel 2023. Infine, il prezzo di vendita al pubblico è dato dalla differenza tra il prezzo di produzione e i costi di accisa, IVA e aggio.

I nuovi prezzi

Il listino prezzi delle sigarette al 15 febbraio, apri il PDF, clicca qui

Listino prezzi delle sigari al 15 febbraio, apri il PDF, clicca qui

Il listino prezzi delle sigaretti al 15 febbraio, apri il PDF, clicca qui

