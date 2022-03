Home

Da oggi, in radio e negli store: “Prendimi l’anima”di MaBell

23 Marzo 2022

Da oggi, in radio e negli store: “Prendimi l’anima”di MaBell

“Prendimi l’anima” è il brano d’esordio di MaBell ed apripista dell’album “The Traveller” in uscita: dal 23 marzo in tutte le principali piattaforme digitali ed in rotazione radiofonica.

Dal 23 Marzo in tutti gli store “The Traveller” l’avvolgente album della rocker toscana: MaBell, contenente dieci tracce di musica tra emozione ed adrenalina.

Un concept album dal mood pop-rock con influenze glam, che raccoglie tutte le esperienze, le elaborazioni mentali ed emotive che hanno condotto l’artista a sfidare il tempo e gli eventi per esordire con una serie di brani fortemente rappresentativi, sia del percorso artistico che di quello personale, per collocarsi nel panorama indipendente con una verve ed un temperamento incredibilmente dotato di quella forza che solo con una passione autentica si può manifestare.

Al contenuto narrativo e all’intensità interpretativa di MaBell si aggiungono una serie di collaborazioni prestigiose dal punto di vista musicale e dell’arrangiamento

Il risultato è un album attuale ma al contempo fuori dal tempo dal sound che tira e aiuta a riflettere.

PRENDIMI L’ANIMA è il primo singolo dell’album THE TRAVELLER di MaBell al suo esordio anche come solista e volutamente l’ultima traccia dell’album.

“Prendimi l’anima”esprime il continuum del forte richiamo della musica, più precisamente della musica rock in tutte le sue sfumature. Il brano rappresenta l’impulso iniziale, quello che accompagna la vita di una donna non più adolescente e la spinge a credere in se stessa.

Nel bilancio della vita MaBell diventata consapevole della forza che la musica ha sempre esercitato nella sua vita. Pur essendosene sempre servita, scopre infatti, la musica che guarisce; che insegna, che accompagna e resta più di tanti amici e di tante serate vissute grazie a lei. La musica di molti progetti rimasti sogni per mancanza di coraggio e che MaBell sente il bisogno di riscattare.

“Prendimi l’anima” è un invito ad ascoltare le proprie passioni, è un incoraggiamento a cogliere quella parte di noi che, ha qualcosa da dire e/o da fare, per non restare tiepidi, per non cadere nel triste rimpianto di non aver detto o fatto quello per cui ci sentivamo chiamati.

“Prendimi l’anima” è l’atto di coraggio e la motivazione di MaBell, una sorta di dichiarazione alla musica ma è anche l’ incentivo a seguire sogni e ispirazioni.

