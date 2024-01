Home

Sport

Calcio

Da oggi in vendita i biglietti Grosseto-Us Livorno

Calcio

10 Gennaio 2024

Da oggi in vendita i biglietti Grosseto-Us Livorno

Livorno 10 gennaio 2024 – Da oggi in vendita i biglietti Grosseto-Us Livorno

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che dalle 10 di domani (mercoledì 10 gennaio) tramite il circuito Ciaotickets saranno in vendita i biglietti per la partita Grosseto-Us Livorno, valida come 2ª giornata di ritorno del campionato di Serie D girone E, in programma domenica 14 gennaio alle 14.30 allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto.

Settore ospiti (Curva Sud e spicchio della Tribuna laterale Sud)

▪ Intero 13 euro più prevendita

▪ Ridotto 6 euro più prevendita (Under 12 e diversamente abili dal 66%)

▪ Ingresso gratuito per gli Under 6

Biglietti in vendita fino alle 19 di sabato 13 gennaio SOLO nei punti vendita di Livorno e provincia autorizzati

▪ Cisternone Tabacchi (piazza del Cisternone 2, Livorno)

▪ Tabaccheria Gennari (viale Italia 207, Livorno)

▪ Tabaccheria Mantellassi (via Grande 25, Livorno)

▪ Tabaccheria Morlacchi (borgo dei Cappuccini 15, Livorno)

▪ Moving People (corso Matteotti 275, Cecina)

⛔ Su disposizione della questura di Grosseto, è vietata la vendita online dei biglietti

⛔ Il giorno della partita, la biglietteria del settore ospiti resterà chiusa

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin