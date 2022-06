Home

Da oggi parcheggio libero in un’area a Caletta di Castiglioncello

4 Giugno 2022

Caletta di Castiglioncello (Rosignano, Livorno), 4 giugno 2022

Vista la disponibilità offerta dalle proprietarie di un terreno a Caletta di Castiglioncello, che l’Amministrazione Comunale ringrazia per la consueta gentilezza, sarà realizzata una nuova area di parcheggio libero destinata alla sosta di autovetture ed autocarri (con massa a pieno carico non superiore a 3,5 t) durante il periodo estivo.

Da oggi, sabato 4 giugno, e fino al prossimo 11 settembre, i cittadini potranno usufruire dell’area adiacente a via Aurelia, sul lato Est, per poter parcheggiare i propri mezzi.

Al fine di consentire il regolare utilizzo del parcheggio e salvaguardare l’incolumità di persone e cose pubbliche e private, sarà in vigore l’obbligo di dare precedenza per i veicoli che, uscendo dall’area di parcheggio sopra citata, si immettono sulla via Aurelia.

