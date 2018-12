Home

Cronaca

Ambiente

Da oggi parte la raccolta differenziata nel Pentagono

Ambiente

11 dicembre 2018

Da oggi parte la raccolta differenziata nel Pentagono

Introdotto un sistema misto di raccolta compatibile con la conformazione urbana della zona: “Porta a porta” tradizionale per carta, plastica e indifferenziato e postazioni ad accesso controllato per vetro e organico

Da oggi la raccolta differenziata arriva anche in centro a Livorno, più precisamente nell’area del Pentagono. Con questo ampliamento del servizio, in favore di circa 7200 residenti, il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti copre un’altra porzione di città in attesa che entro la fine dell’anno si compia la copertura totale con l’estensione anche al cosiddetto “centro allargato”.

“Come annunciato nel corso dei numerosi incontri pubblici organizzati – recita la nota del Comune – in queste settimane, per il pentagono, Aamps e l’Amministrazione comunale hanno definito un modello “cucito” su misura, trattandosi di un’area estesa e densamente abitata, con caratteristiche strutturali esclusive rispetto agli altri rioni. Il tutto per venire incontro alle esigenze dei cittadini e garantire un servizio all’avanguardia e funzionale alla migliore organizzazione del servizio stesso ma anche della circolazione pedonale e dei veicoli”.

Il sistema misto sarà così strutturato per le utenze domestiche:

Carta-cartone-cartoncino, plastica – metallo e indifferenziato saranno raccolti in base al calendario settimanale come già succede nel resto della città, secondo il modello tradizionale PAP. I relativi sacchi contenenti i rifiuti differenziati, dovranno essere esposti sul suolo pubblico in prossimità del numero civico o – se gli spazi comuni condominiali lo consentissero- sistemati in uno spazio accessibile dagli operatori, secondo specifiche modalità concordate da Aamps con gli amministratori di condominio.

Il vetro sfuso e l’organico in sacchetti compostabili, rispettivamente una e due volte alla settimana (senza vincolo sulla scelta del giorno), saranno raccolti presso le 12 postazioni ad accesso controllato (mediante Eco-card personale): via delle Galere, via Santa Barbara, via Fiume (angolo via Vittorio Veneto), via Buontalenti, via dei Cavalieri, via San Francesco, via Fiume (angolo via Tellini), via Di Franco, via Cassuto, via Cossa, via Crispi, piazza Barontini.

In caso di superamento degli accessi consentiti alla postazione per le due tipologie di rifiuti, questi dovranno essere smaltiti presso i due centri di raccolta “Picchianti” e “Livorno Sud”.

Attraverso la app di Aamps per smartphone e tablet o accedendo all’area dedicata sul sito aziendale, sarà possibile verificare in ogni momento il dettaglio degli accessi effettuati.

Aamps sta provvedendo a consegnare i kit di raccolta, l’opuscolo informativo, il calendario e a consegnare la eco- card mediante spedizione postale. In caso di mancato recapito per i più vari motivi, i cittadini potranno rivolgersi agli info-point allestiti in via Pollastrini 5 per ritirare la tessera in giacenza oppure fornire agli operatori i dati per la registrazione e la consegna della stessa entro 48 ore. La richiesta può essere fatta anche direttamente casa chiamando il call center (: numero verde 800-031.266 da rete fissa, 0586 416350 da rete mobile).

L’utilizzo delle postazioni ad accesso controllato è previsto anche per le utenze non domestiche secondo specifiche modalità concordabili con Aamps.

L’azienda ha programmato una serie di appuntamenti informativi per i residenti del Pentagono: per i dettagli dei singoli appuntamenti e più in generale per tutti i dettagli sul PAP: numero verde 800-031.266 da rete fissa, 0586 416350 da rete mobile (dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00),info@aamps.livorno.it, facebook/twitter/mobile APP (“Aamps Livorno”).