Home

Provincia

Da oggi riparte la programmazione del cinema Cinema Teatro Solvay

Provincia

23 Settembre 2022

Da oggi riparte la programmazione del cinema Cinema Teatro Solvay

Rosignano (Livorno) 23 settembre 2022

Dopo la parentesi estiva, questo week end il Cinema Teatro Solvay, di via E. Solvay 20, riprende le attività con una tre giorni di grandi proiezioni.

Venerdì 23 settembre alle 19.15 andrà in scena il film “Il Signore delle Formiche”, mentre alle 21.30 sarà la volta de “L’Immensità”. Sabato 24 sarà la volta di “Minions 2” alle ore 15.30 e poi “L’Immensità” alle 17.30 e “Il Signore delle Formiche” alle 21.30. Tre proiezioni anche domenica 25, con “Minions 2” sempre alle ore 15.30, “Il Signore delle Formiche” alle 17.30 e “L’Immensità” alle 21.30.

Per tutte le info: 0586/41739202.

Per acquistare i biglietti o per conoscere le riduzioni: https://www.liveticket.it/ricerca_eventi.aspx?Id=8444&Testo=Rosignano&fbclid=IwAR02uU9CAOwFIGARmv9YUMY8iK2cMGfFf6qtiz2YFIS0Eo8RYp-7uirdjGU.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin