Da oggi, tre giorni di arte, musica e dibattiti a sostegno del popolo palestinese in Fortezza Nuova

26 Settembre 2025

Da venerdì 26 a domenica 28 settembre la Fortezza Nuova apre i propri spazi a un fine

settimana speciale, interamente dedicato a Gaza e al popolo palestinese. In un momento storico

cruciale, che ha visto anche la nostra città scendere in piazza per protestare con forza contro il

genocidio del Popolo Palestinese, la Fortezza Nuova porterà il proprio contributo con l’evento

“Fortezza Nuova per Gaza” tre giorni di arte, musica, parole e testimonianze per unire cultura e

solidarietà.

Per tre giorni sarà visitabile la mostra internazionale “HeART of Gaza”, collettiva itinerante nata

a Gaza nel 2024 e già esposta in quasi 90 città tra Europa e Medio Oriente. L’esposizione raccoglie

i disegni e le opere di bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, capaci di raccontare paure, sogni e

speranze con uno sguardo diretto e toccante. La mostra nasce da un progetto di Mohammed Timraz

(Deir al Balah, Gaza) e Feile Butler (Sligo, Irlanda) e sostiene attività artistiche per i più piccoli

nella Striscia. La mostra sarà allestita in orario di apertura della Fortezza e sarà visitabile

gratuitamente. Durante i tre giorni sarà possibile contribuire con donazioni libere o acquistare

riproduzioni delle opere, sostenendo così direttamente il progetto.

Il momento centrale del weekend sarà la serata di sabato 27 settembre con l’evento multiculturale

“Around Gaza” (dalle 18 alle 24). La manifestazione è organizzata da Around Gaza, collettivo

cittadino composto da Michael Rotondi, Denise Bertozzi, Chiara Melani e Valentina Barsotti,

cittadini volontari uniti dai valori di umanità e giustizia per porre fine al genocidio della

popolazione palestinese.

Una maratona di musica, arte e testimonianze che vedrà alternarsi sul palco interventi di giornalisti,

attivisti e operatori umanitari, tra cui Aya Ashour, avvocata e giornalista palestinese, insieme a

Matteo Pucciarelli, Denise Bertozzi (Associazione Livorno/Palestina), Gennaro Giudetti in

collegamento da Gaza, Antonino Crivello per Emergency e Giuseppe Flavio Pagano. L’apertura

sarà affidata al monologo di Dario Gentili.

La musica sarà protagonista con un ricco cartellone di artisti livornesi e non: Bimbo, Roberto

Luti, Eugenio Sournia, Jackie, Bonsai Bonsai, Federico Silvi & I Denti di Cane, Louarte

Project, Giulio Maria e Radio Ithemba, accompagnati dai dj set di My Call Rounds e Mitico

Dinamico. Non mancheranno contributi artistici e installazioni, con la partecipazione di Lab 72,

Michael Rotondi, Matteo Giuntini, Paolo Bargelli, Enrico Pantani e molti altri, oltre a un intervento

scenografico di Aleša Metka Micacchi.

L’ingresso a tutte le iniziative sarà libero, con possibilità di contribuire con donazioni volontarie.

Nella serata di sabato i fondi raccolti saranno destinati a Emergency, a sostegno dei progetti

umanitari in Palestina

