Da oggi, tre giorni di street food alla Rotonda di Ardenza

28 Luglio 2023

Da oggi, tre giorni di street food alla Rotonda di Ardenza

Livorno 23 luglio 2023 – Da oggi, tre giorni di street food alla Rotonda di Ardenza

Inizia un grande Festival del cibo di strada

Dal 28 al 30 luglio un weekend dedicato allo street food alla Rotonda di Ardenza con protagonista anche una delegazione scozzese

Grande attesa per l’evento che si terrà a Livorno dal 28 al 30 luglio 2023. L’evento porterà nella città toscana un’ampia selezione di operatori nazionali ed internazionali. Tre giorni in cui nella zona della Rotonda di Ardenza si potranno ammirare cucine internazionali e le migliori birre artigianali.

Davvero tante saranno le specialità che si potranno degustare e che accontenteranno anche i palati più esigenti. Ci sarà anche una delegazione scozzese con il suo coloratissimo stand che farà assaggiare le proprie birre artigianali, con in particolare il più antico birrificio ancora in produzione in Scozia che vanta una tradizione di oltre tre secoli. Occasione per un bicchiere di sidro scozzese, un sorso di Irn Bru, l’iconica bevanda della Scozia, o per una birra cremosa stout, dal colore scuro e dal gusto inconfondibile che deriva da malto selezionato nella costa orientale della Gran Bretagna del nord. Oppure approfittare per una Ipa, una birra indian pale ale molto apprezzata per il suo gusto ricco con note fruttate e ideale per l’estate.

L’evento è organizzato dalle Associazioni Street Food – Fiesta Loca e Promozione Cultura e Sapori, che sono ormai conosciute per la qualità e la selezione degli operatori e che continuano ad operare con successo in tutto il Nord Italia.

L’ingresso sarà totalmente gratuito e gli stand saranno aperti dalle 11 alle 24. Previsti anche spettacoli musicali e di intrattenimento per adulti e bambini.

