Basket 12 Aprile 2026

Da Prato e Menicagli convocati nella selezione regionale classe 2012

Livorno 12 aprile 2026  Da Prato e Menicagli convocati nella selezione regionale classe 2012

don bosco logoAnche il C.U n.9 della FIP Toscana, relativo al monitoraggio della selezione regionale maschile 2012, conferma la bontà della “cantera” della Pallacanestro Don Bosco

Infatti, tra i convocati che mercoledì  15 aprile dovranno  ritrovarsi al Palazzetto dello sport di Follonica, infatti, ci sono anche due portacolori delle Pallacanestro Don Bosco; si tratta di Alberto Da Prato e Tommaso Menicagli

Ai due giovani rossoblu i più sentiti complimenti di tutto lo staff, tecnico e societario, della Pallacanestro Don Bosco

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