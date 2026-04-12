Da Prato e Menicagli convocati nella selezione regionale classe 2012
Livorno 12 aprile 2026 Da Prato e Menicagli convocati nella selezione regionale classe 2012
Anche il C.U n.9 della FIP Toscana, relativo al monitoraggio della selezione regionale maschile 2012, conferma la bontà della “cantera” della Pallacanestro Don Bosco
Infatti, tra i convocati che mercoledì 15 aprile dovranno ritrovarsi al Palazzetto dello sport di Follonica, infatti, ci sono anche due portacolori delle Pallacanestro Don Bosco; si tratta di Alberto Da Prato e Tommaso Menicagli
Ai due giovani rossoblu i più sentiti complimenti di tutto lo staff, tecnico e societario, della Pallacanestro Don Bosco