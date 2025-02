Home

Da Punta Righini a Vada i sopralluoghi dell'assessore Repeti

Castiglioncello

10 Febbraio 2025

Da Punta Righini a Vada i sopralluoghi dell’assessore Repeti

Rosignano Marittimo (Livorno) 10 febbraio 2025 Da Punta Righini a Vada i sopralluoghi dell’assessore Repeti

Doppio sopralluogo da parte dell’assessore Roberto Repeti, che ha anche la delega alle manutenzioni, sulla passeggiata a mare che parte dalla Terrazza di piazza delle Repubbliche Marinare a Rosignano Solvay e arriva a Punta Righini. Con l’assessore era presente Federico Diari, responsabile dell’Unità Operativa urbanizzazioni primarie, mobilità e difesa del suolo.

Il sopralluogo è stato suddiviso in due tappe in giorni diversi: la prima dalla Terrazza fino alla scalinata di via Marradi a Caletta alla quale hanno partecipato anche altri assessori oltre a Repeti, la seconda da qui fino all’estrema punta del promontorio di Castiglioncello.

Si è trattato di una doppia “passeggiata” esplorativa per mettere a fuoco quali siano gli interventi manutentivi necessari (da effettuare in tempi rapidi) per rendere questo percorso lambito dal mare più sicuro e più bello, capace di regalare a chi lo percorre una esperienza da non perdere. Sicuramente i cambiamenti climatici e gli eventi estremi – venti fortissimi, mareggiate e piogge eccezionali – hanno provocato e provocano alcuni danni lungo il percorso, così come qualche atto vandalico. In alcuni casi, invece, ci si trova di fronte alla vetustà di strutture e arredi.

Ma cosa c’è da fare? I sopralluoghi hanno evidenziato che oltre ad una attenta pulizia dopo le mareggiate (richiesta più volte sollevata dagli utenti), c’è la necessità di effettuare piccoli interventi: dal lampione che non funziona (oppure ha la lampada nascosta dalla chioma di qualche albero che deve di conseguenza essere potato) al cemento divelto dalla furia delle onde, dai cestini per la raccolta dei rifiuti alla cima mancante a qualche parapetto, dalle panchine in legno da impregnare con sostanze protettive ai piccoli ristagni di acqua da togliere lungo il percorso fino alla revisione di alcune lampade che in certi tratti sono posizionate su muri e muretti laterali. Interventi che l’amministrazione comunale è decisa a effettuare entro la fine della primavera in modo da rendere il percorso più accogliente per l’arrivo della stagione estiva.

“Sia chiaro che non si tratta di un rifacimento della passeggiata – precisa l’assessore Roberto Repeti – ma di un intervento fatto di piccoli lavori di manutenzione in grado di migliorare sia esteticamente che qualitativamente la passeggiata, anche sotto il profilo della sicurezza. Spesso sono i cittadini a segnalarci le problematiche e per questo, proprio perché la nostra amministrazione vuole avere un contatto diretto con loro, abbiamo deciso di andare a vedere direttamente lo stato dell’arte, anche in conseguenza del fatto che recentemente il maltempo ha picchiato forte lungo la nostra costa. In alcuni casi, ad esempio per la potatura di piante che fuoriescono dai giardini delle abitazioni private (è il caso dei di alcuni lampioni nascosti dai rami) sarà necessario confrontarsi con i proprietari. E comunque la passeggiata può essere sempre più bella e accogliente con il contributo e i comportamenti virtuosi di tutti”.

Tre progetti di intervento, in particolare, sono da segnalare. Il primo riguarda la essa a dimora in alcuni punti della passeggiata di arbusti e piante ornamentali capaci di resistere in riva al mare.

Il secondo: su due “terrazzamenti” laterali della scalinata a mare di via Demi c’è l’ipotesi di posizionare due panchine dalle quali poter ammirare l’orizzonte marino e parte del golfo di Castiglioncello.

Il terzo è relativo la realizzazione di postazioni per i rifiuti da parte di REA. “Attualmente lungo la costa del territorio comunale, da Chioma alla Mazzata, ne abbiamo otto – spiega l’assessore Repeti – la nostra idea è di aggiungerne altre venti, in modo che cittadini e turisti, nel periodo estivo quando vanno al mare, possano avere a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata”.

Le attuali otto postazioni sono indicate da un cartello (che sarà lo stesso anche per quelle che saranno collocate a breve) in cui è scritto “Differenzia e lascia la spiaggia pulita per tutti! Questo punto di raccolta ti consente di differenziare in modo corretto”. C’è poi il disegno dei quattro bidoni colorati.

Il giallo è per gli imballaggi in multimateriale leggero (bottiglie e flaconi in plastica (vuoti), lattine per bevande (tetrapak e alluminio), incarti snack e gelati, vaschette in plastica e polistirolo.

L’azzurro è per la carte e il cartone: cartoni da pizza (privi di residui organici), imballaggi in carta e cartone.

Il verde è riservato alle bottiglie e imballaggi in vetro.

Il grigio è per il secco residuo RUR (rifiuti urbani residui): accessori da spiaggia (esempio: secchielli e braccioli), carta sporca, mozziconi di sigaretta (spenti), piccoli quantitativi di scarti organici.

