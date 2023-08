Home

7 Agosto 2023

Da questa sera parte il cinema gratuito sulla spiaggia. Il calendario di Agosto

TIRRENIA, (Pisa) 7 AGOSTO 2023 – Da questa sera parte il cinema gratuito sulla spiaggia. Il calendario di Agosto

Torna il “Cinema sul Mare” al Bagno degli Americani di Tirrenia. Dopo il grande successo della prima parte della rassegna tornano da lunedì 7 a venerdì 11 agosto, i film e un’altra settimana di proiezioni.

Si parte oggi lunedì 7 agosto con una pellicola molto attesa come “Grazie Ragazzi” scritto da Riccardo Milani poi “Sonic 2” il sequel del film Sonic film del 2022 sui videogiochi che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo. Mercoledì sarà la volta di “Ticket to Paradise” film del 2022 co-scritto e diretto da Ol Parker. Chiuderanno la rassegna “Frankestein Junior” e l’intramontabile “FlashDance”.

Il via alle proiezioni intorno alle 21.30 con il maxi-schermo gonfiabile di 14 metri per 9, che tornerà nello stabilimento di Viale del Tirreno, 8 grazie alla collaborazione con Alfea Cinematografica e Cinema Arsenale.

“Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto nella prima parte della rassegna Cinema sul Mare al BAM, quindi andiamo a riproporla anche in questa settimana, che ci accompagnerà al Ferragosto. Siamo sicuri che anche questa volta, le persone risponderanno presenti e che il pubblico parteciperà numeroso alle proiezioni sulla nostra spiaggia”, affermano Davide Bani e Alberto Gabbrielli.

Il bar, lo ricordiamo, sarà a disposizione del pubblico prima, durante e dopo le proiezioni, mentre il ristorante sarà regolarmente aperto per la cena. Per maggiori info 342 3513884.

Ecco tutte le cinque proiezioni della rassegna “Cinema sul Mare”

Lunedì 7 Agosto – “Grazie Ragazzi”

Martedì 8 agosto – “Sonic 2”

Mercoledì 9 agosto – “Ticket To Paradise”

Giovedì 10 agosto – “Frankestein Junior”

Venerdì 11 agosto – “FlashDance”

