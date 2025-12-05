Home

Provincia

Da Sassetta (LI) in Corsica per la festa della castagna “gemellata” con la Francia

Provincia

5 Dicembre 2025

Da Sassetta (LI) in Corsica per la festa della castagna “gemellata” con la Francia

Sassetta (Livorno) 5 dicembre 2025

La castagna regina dell’autunno e attrattiva internazionale: si terrà infatti dal 5 al 7 dicembre a Bocognano, in Corsica, “A Fiera di a Castagna”, che ospiterà un vero e proprio summit di organizzatori di feste tradizionali, provenienti da alcune regioni italiane: tra loro, anche gli organizzatori delle “Feste di ottobre” di Sassetta (LI).

Saper promuovere il proprio territorio attraverso eventi profondamente radicati con esso, e poter condividere conoscenze ed esperienze anche sul piano internazionale diviene, infatti, oggi più che mai sempre più importante. Lo sanno bene gli organizzatori delle feste tradizionali selezionate nell’ambito del progetto europeo Quality Made FESTA: un progetto finanziato dal programma europeo di cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Francia Marittimo 2021-2027, che coinvolge 5 regioni tra Italia e Francia (Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica, Var) in azioni di promozione di territori meno conosciuti attraverso la valorizzazione di feste tradizionali, eventi rappresentativi della cultura locale, percorsi turistici dedicati a visitatori rispettosi della comunità che li ospita.

Fiere, enogastronomia, sostenibilità, turismo e artigianato, sono quindi gli aspetti principali di questo importante progetto, che spesso divengono volano di sviluppo sociale ed economico e per questo vanno sempre più valorizzati e custoditi nella loro unicità.

A Bocognano saranno presenti anche gli organizzatori della Festa “S’ Orrosa ‘e Padenti” di Seulo (Sardegna), per mettere insieme esperienze, buone pratiche e condividere i punti di forza che possono rendere questi eventi sempre più attrattivi sulla scena turistica internazionale e richiamare in Toscana, così come negli altri territori coinvolti, gli amanti del turismo lento, sostenibile e destagionalizzato, intenti a scoprire destinazioni meno note per vivere fino in fondo un viaggio esperienziale e immergersi in feste dal forte valore simbolico.

Le “Feste di ottobre” di Sassetta, con la cultura e le tradizioni legate alla castagna, e non solo, saranno inoltre protagoniste di una puntata della trasmissione “Mediterraneo” che andrà in onda su France 3 a gennaio 2026: un vero e proprio viaggio da non perdere tra alcuni degli eventi coinvolti nel progetto Quality Made FESTA, che racconterà come questo frutto secco è divenuto oggi un vero e proprio ponte transfrontaliero tra Toscana e Francia.