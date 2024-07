Home

4 Luglio 2024

Livorno 4 luglio 2024 – Da Signa e Campi a Cecina per spacciare vicino a una discoteca, arrestati due 24enni stranieri

I carabinieri della Compagnia di Cecina hanno arrestato due 24enni di origini straniere e residenti nella periferia di Firenze, entrambi gravemente indiziati di spaccio di stupefacenti.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile li hanno notati aggirarsi con fare sospetto sia all’esterno che all’interno di una nota discoteca di Cecina e li hanno sottoposti a controllo. L’intuizione dei militari si è rivelata fondata in quanto, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti suddivise in dosi pronte per lo spaccio e denaro contante.

Occultati tra gli indumenti, i carabinieri hanno rinvenuto 26 dosi di metilenediossimetanfetamina più comunemente nota come mdma per un totale di 12,9 grammi, 6 dosi di ketamina per un totale di 6 grammi, 0,57 grammi di anfetamina, 0,22 grammi di cocaina, 2 dosi di hashish per un totale di 2,14 grammi e 3 pasticche di ecstasy, nonché la somma di denaro contante pari a 685 euro, ritenta provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato ed i due uomini sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Livorno ha disposto per i due soggetti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG nei rispettivi comuni di residenza di Signa e Campi Bisenzio.