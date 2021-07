Home

1 Luglio 2021

Da SSD a SRL, ecco la nuova Pielle. Creati presidente, Farneti vice

Livorno, 1° luglio 2021

La A.S.D. Pielle Livorno comunica di aver formalizzato nella data di martedì 29 giugno, presso lo studio notarile diretto dal Dottor Giovannini, il passaggio da Associazione Sportiva Dilettantistica a Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata; condizione necessaria per la partecipazione al campionato nazionale di Serie B Old Wild West.

Il nuovo presidente della Pielle Livorno S.S.D. a R.L. sarà Roberto Creati che, in parallelo, continuerà a ricoprire il ruolo di general manager; al suo fianco il vice presidente Francesco Farneti e i soci Manolo Burgalassi, Riccardo Grillo e Marco Romei.

Queste cinque figure comporranno il consiglio di amministrazione.

MANOLO BURGALASSI: “Con la felice annata appena conclusa, ho ritenuto che fosse giunto il momento di chiudere il mio ciclo in qualità di presidente durato ben 13 stagioni. Ma comunque rimarrò all’interno della nuova società come uno dei cinque soci, con la delega al settore giovanile. Per me, in tutti questi anni, è stato motivo di orgoglio portare avanti il lavoro del presidente Alfredo Damiani. Lascio la Pielle dove merita, in Serie B. Ci tengo, inoltre, a ringraziare tutte le persone con le quali ho lavorato in queste 13 stagioni, dal Aldo Botteghi a Flavio Burgalassi. A Stefano Scardigli e Gianni Fiaschi. Un grande in bocca al lupo al nuovo presidente Roberto Creati e al vice Francesco Farneti. Un sentito ringraziamento anche ai preziosi collaboratori di questi ultimi anni, Pasquale Lamberti, l’ufficio comunicazione, lo staff. Tutti. Sempre per sempre forza Pielle”.

ROBERTO CREATI: “Ringrazio Manolo Burgalassi, presidente dal 2008 fino ad oggi per quanto ha fatto per la nostra società. Da quando sono entrato nella Pielle, 4 anni fa, Manolo mi ha più volte proposto la presidenza, ma per ragioni personali e legate al mio lavoro non ho potuto accettare. Oggi, invece, ho deciso di accettarla e ringrazio i componenti del consiglio di amministrazione per la fiducia riposta nei miei confronti. Continuerò a lavorare con lo stesso entusiasmo, la stessa dedizione, le stesse responsabilità operative, gestionali e tecniche di sempre, impegnandomi nella ricerca di nuovi soci e partner per far crescere ancora la nostra società e darle il miglior futuro possibile. Mi sento pronto per questa nuova sfida personale e la mia passione per questi colori mi aiuterà sicuramente in tutti i nuovi impegni. Sono fiducioso che insieme ai soci, i collaboratori e lo staff tecnico riusciremo a far

