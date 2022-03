Home

Cronaca

Da via Cairoli a corso Amedeo, in città il nuovo circuito per scooter senza luci e marmitte non omologate

Cronaca

15 Marzo 2022

Da via Cairoli a corso Amedeo, in città il nuovo circuito per scooter senza luci e marmitte non omologate

Livorno 15 marzo 2022

La lettera inviata da un gruppo di residenti di via Cairoli e zone limitrofe che segnalano una situazione pericolosa nel tratto chiuso al traffico che va da piazza Grande a piazza Attias. La segnalazione inviataci è indirizzata alla Polizia Municipale, Questore, e assessore al traffico

Vorremmo segnalare una situazione che si protrae da tempo in pieno centro cittadino e che vede protagonisti ragazzi o adulti decisamente maleducati e irresponsabili alla guida di motocicli.

Con particolare riferimento nelle ore serali (18-20) la via Cairoli pur interdetta al traffico, diviene la passerella preferita per esibizioni oltre i limiti di velocità ammissibili. ( non di rado con mezzi privi di illuminazione )

Molti di questi mezzi hanno scarichi contraffatti o senza silenziatori, al di sopra della soglia di tollerabilità dell’orecchio umano.

Fenomeno quest’ultimo ormai dilagante ma che non vede contromisure adeguate alla sua diffusione.

Considerata la recidività della situazione e le ricadute negative sulla qualità della vita e della salute delle persone, nonchè i rischi connessi all’incolumità di pedoni e ciclisti che si trovano nei tratti di strada interessati (in cui sono comprese a pieno titolo la via Grande e la piazza omonima e in successione la via Cairoli -p.za Cavour- via Magenta, etc. alternativamente nei due sensi) , sarebbe opportuno un Vs intervento efficace nel tempo, finalizzato a rendere la nostra città un luogo più civile e vivibile

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin