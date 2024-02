”Da Vinci su tre ruote”, lo scrittore Alessandro Agostinelli presenta la sua opera 

Home

28 Febbraio 2024

Lunedì 4 marzo alle 17 al Museo della Città dialogheranno con l’autore il sindaco Salvetti, l’assessore alla Cultura Lenzi e la curatrice Sara Taglialagamba

Lunedì 4 marzo alle ore 17 al Museo della Città (piazza del Luogo Pio) lo scrittore e storico delle arti visive Alessandro Agostinelli presenterà il suo libro “Da Vinci su tre ruote. In scooter alla scoperta del genio” (Exòrma edizioni).

Dialogheranno con l’autore il sindaco Luca Salvetti; l’assessore alla Cultura Simone Lenzi; la curatrice della mostra “Leonardo Da Vinci. Bellezza e Invenzione”, in corso al Museo della Città, Sara Taglialagamba.

Nel 2019, cinquecentenario della morte del grande artista e inventore, Agostinelli è partito da Vinci (dove Leonardo era nato) e a bordo di uno scooter Piaggio ha raggiunto in dieci tappe Amboise (dove Leonardo è morto). Un viaggio sulle orme di Leonardo, intervistando on the road i maggiori esperti di Da Vinci.

Nell’occasione della presentazione saranno mostrate anche foto e video del lungo viaggio tra Italia e Francia. E l’autore parlerà dei trucchi che mette in pratica un viaggiatore alle prese con una piccola impresa, un’avventura che in questo caso ha voluto raccontare a tutto tondo il pittore, l’ingegnere, l’inventore, cioè uno dei personaggi italiani più famosi al Mondo.

Il libro nato da questo viaggio è anche il diario e il racconto del rocambolesco percorso tra autostrade, borghi, stradine, città, musei, castelli, dimore e tutto quello che ha dato vita all’inseguimento nella memoria di Leonardo Da Vinci.

Ingresso gratuito.

