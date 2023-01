Home

23 Gennaio 2023

Livorno 23 gennaio 2023 – Dagli Archi alla Scopaia, il weekend di Mr. Green dedicato alla pulizia del verde lungo le strade

Durante i weekend, c’è chi trascorre giustamente ore spensierate con gli amici o con la famiglia e chi invece dedica il suo tempo e la sua opera di volontariato a pulire il verde della città dai rifiuti gettati in terra.

In questo fine settimana Mr. Green (Francesco) si è dedicato alla pulizia si alcuni tratti di verde lungo le strade cittadine. Ha trascorso il weekend del 21-22 gennaio dedicandosi alla pulizia lungo le strade dagli “Archi alla Scopaia”

Come possiamo vedere dalle immagini, con la sua bicicletta dotata di carretto per trasportare i sacchi riempiti con la spazzatura raccolta dal verde a bordo strada, è passato da via Delle Sorgenti (nella zona degli archi dell’acquedotto Leopolino). E’ passato da: via Firenze poco dopo il bivio per per il ponte Genova (direzione nord verso Stagno), da via Primetta Cipolli Marrucci (tra levante e La Rosa), da via di Popogna e via Spagna.

Nelle immagini che seguono le decine di chili di rifiuti raccolti

