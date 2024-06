Home

4 Giugno 2024

Dagli USA alla Fortezza Vecchia, studenti eseguiranno brani di grandissimo appeal

Livorno 4 giugno 2024 – Dagli USA alla Fortezza Vecchia, studenti eseguiranno brani di grandissimo appeal

Prosegue il cammino della rassegna di concerti PerPIANO, organizzata dall’Associazione

Livornoclassica. Dopo i primi tre appuntamenti presso il Musei del Mediterraneo,

PerPIANO si sposta in Fortezza Vecchia, nella sala Canaviglia.

Il prossimo concerto sarà Venerdì 7 giugno alle 21:00 con la Camerata Virtuosi,

un’orchestra d’archi giovanile statunitense in tour in Italia.

Due direttori, Renan Leme e Kirk Trevor, si alterneranno sul podio per dirigere il gruppo

formato dai migliori talenti delle Columbia Public School e della Missouri Academy of

Music nel programma “Viaggio musicale per orchestra d’Archi”. Un autentico

caleidoscopio di brani di grandissimo appeal che spazia dai concerti di Vivaldi fino al

celebre “Take Five” di Desmond, passando per Mozart, Dvorak, Piazzolla, Tchaikovsky,

Rachmaninov.

Come afferma il direttore artistico Carlo Palese, “questa serata rappresenta un

momento significativo perché conferma la nostra attenzione verso un mondo giovanile

che sa esprimere vera qualità. E’ la prima volta che Livornolassica ospita una intera

orchestra e ci auguriamo che questo evento sia il primo di una lunga serie”.

Per questo specifico evento l’ingresso sarà libero, ad offerta volontaria.

E’ consigliabile la prenotazione scrivendo una mail a info@livornoclassica.it oppure via

SMS o WhatsApp a +393393406855